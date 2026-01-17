Espana agencias

Seleccionaodr marroquí celebra que Brahim regrese al R.Madrid con más minutos tras la CAN

Rabat, 17 ene (EFE).- El seleccionador marroquí, Walid Regragui, dijo este sábado que está satisfecho de que Brahim Díaz vuelva al Real Madrid "con muchos más minutos" disputados tras su participación en la Copa África de Naciones (CAN), cuya final jugarán este domingo Marruecos y Senegal.

"Estoy feliz de que (Brahim) vuelva al Real Madrid con muchos más minutos y seguro de que competirá por ganarse un puesto, pero ahora tiene que terminar el trabajo mañana, que es importante para él y para nosotros", subrayó Regragui en una rueda de prensa en Rabat.

Regragui elogió la mentalidad y la actitud de Brahim con la selección marroquí, a la que se unió oficialmente en marzo de 2024, así como su capacidad de "marcar en cada jugada", y añadió que lo más importante es su contribución al equipo: "Lo más importante para nosotros es cómo corre por el equipo y cómo anima este estilo ofensivo que queremos".

Regragui recordó también el 'fichaje' del madridista por la selección marroquí: "Le dije que va a tener a gente que le va a querer de por vida, que si se entrega al equipo, la afición nunca lo olvidará, y que puede ganar títulos y jugar el Mundial".

Máximo goleador de lo que va del torneo, Brahim jugará con Marruecos contra Senegal la final de la Copa áfrica de Naciones que se disputará en el estadio Moulay Abdellah de Rabat. EFE

