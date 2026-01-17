Sarabia: “Necesitamos sacar la rabia que nos quedó en la Copa para ganar al Sevilla”

Elche (Alicante), 17 dic (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró este sábado, en una rueda de prensa, que su equipo necesitará sacar “la rabia e impotencia” que le quedó tras la reciente eliminación de la Copa del Rey ante el Real Betis para superar este lunes al Sevilla.

“Debemos ponerla con deportividad, deseo y fuerza para afrontar el partido”, dijo el preparador vasco, que confió en que su equipo esté “bien enfocado” en el duelo ante el Sevilla en una semana con demasiados temas extradeportivos.

“Ellos llevan toda la semana preparando el partido y nosotros estamos en medio del mercado con rumores, historias, mi expulsión y de aquí para allá. Tenemos que enfocarnos bien, porque va a ser un partido exigente”, explicó.

Sarabia calificó como “paso adelante importante en nuestro camino” una posible victoria ante el Sevilla tras una racha de tres partidos sin ganar, incluida la reciente eliminación de la Copa.

El vasco desconfió del mal momento del Sevilla, al que calificó como uno de los mejores equipos de Europa durante el presente siglo por la cantidad de títulos conquistados.

“Tiene grandes jugadores y un gran entrenador con experiencia de sobra para transmitir a su equipo lo que necesita. Están pasando momentos duros, pero saben jugar con presión”, señaló Sarabia, que indicó que una de las claves del partido puede estar en los primeros minutos.

“Va a ser importante cómo empecemos. Espero un Sevilla que pueda dar su mejor versión porque tiene jugadores de nivel”, reiteró el preparador, que lamentó las cinco bajas con las que el Elche afrontará el partido, si bien precisó que no será “excusa” sino un aliciente para que los que jueguen den “un puntito más extra”.

Sarabia confió en que el equipo tenga “esa marchita más” que siempre demuestra como local y recordó que al Elche le ha ido bien ante rivales que han ido a apretarle arriba, como Girona o Rayo Vallecano.

“Debemos tener inteligencia para preparar el partido, frescura para leerlo y acierto en las dos áreas, pero sobre todo ser nosotros”, señaló Sarabia, que dijo que el objetivo del equipo esta temporada no está en la clasificación sino en “seguir haciendo historia y quedar en el recuerdo para siempre” de los aficionados. EFE

