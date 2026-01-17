Espana agencias

Rodri: "Estaré en plena forma en el Mundial"

Londres, 17 ene (EFE).- Rodrigo Hernández, centrocampista español del Manchester City, aseguró que estará "en plena forma" cuando se dispute el próximo Mundial y que se siente cada día mejor en el retorno a los terrenos de juego tras meses de baja por las lesiones.

El mediocentro español fue titular este sábado en la derrota de su equipo contra el Manchester United y habló en los micrófonos de la cadena estadounidense Telemundo sobre su estado físico.

"Estoy cada día mejor, cada día tengo una mejor sensación física", dijo el Balón de Oro en 2024. "Está claro que el fútbol es un deporte colectivo y te tienes que adaptar al equipo, pero a nivel individual estoy bien, estoy contento, dando pasos hacia adelante que es lo importante", añadió.

Pese a lo que le ha necesitado el City en esa primera parte de la temporada, Pep Guardiola siempre ha insistido en que no forzaría con él y que no volvería a utilizar a Rodri hasta que no existiera riesgo de lesión porque la recta final del curso es la más importante y porque este año hay Mundial.

"Sinceramente ahora no pienso en el Mundial. Pienso en mi club, en dar lo mejor de mí mismo. Iré creciendo paso a paso, pero queda tiempo. Por los meses que quedan, por todo, estaré en plena forma en el Mundial, sí", señaló. EFE

