Rocco Commisso, el empresario que nunca se olvidó del fútbol

Roma, 17 ene (EFE).- El italoestadounidense Rocco Commisso, presidente de la 'Fiore' fallecido este sábado a los 76 años, fue un hombre dedicado a Mediacom, la empresa de telecomunicaciones que fundó en 1995 y que le permitió poder hacer un hueco a su gran pasión: compró el New York Cosmos en 2017 y volvió a su Italia natal como gran empresario para ponerse al frente de combinado 'Viola' en 2019.

Nacido en Calabria, sur de Italia, Commisso emigró con apenas 12 años a Estados Unidos. Fue a la Universidad de Columbia gracias a una beca y se graduó en ingeniería industrial. Era un enamorado del fútbol. Jugó en el equipo de la universidad, los Columbia Lions durante varios años. De hecho, llegó a probar con la selección nacional estadounidense antes de los Juegos Olímpicos de 1972.

Esa inquietud por el fútbol nunca se apagó. Pero antes de llegar al New York Cosmos y a la 'Fiore', sus pasiones, se centró en el gran negocio de su vida. En 1995 fundó Mediacom, empresa de telecomunicaciones especializada en televisión por cable estadounidense de la que fue presidente y director ejecutivo hasta el último día.

Antes de eso, comenzó su carrera empresarial en Pfizer, pero trabajó también en el Chase Manhattan Bank (actualmente JP Morgan Chase), en Royal Bank of Canada y Cablevision.

Pero después de años como empleado, dio el salto a propietario, el primero de tantos. Fundó su empresa en 1995. La colocó como el quinto operador de cable más grande de Estados Unidos con un servicio de datos, video, voz y telefonía móvil de alta velocidad para más de tres millones de hogares y empresas en 22 estados.

La proyectó en bolsa americana, incluso. Pero en 2011 privatizó la compañía y, desde entonces, es propiedad de la familia Commisso.

Fueron 30 años al frente de Mediacom, su gran creación. Y esa gestión de la empresa le permitió formar parte de la prestigiosa lista Forbes 400 debido a su destacada trayectoria en la industria de la televisión por cable que ya había iniciado antes y que llegó a abarcar casi 50 años de su vida.

Interesado el fútbol, no salió de Estados Unidos para adquirir un club.

En enero de 2017, Commisso adquirió una participación mayoritaria en el New York Cosmos, donde permaneció como dueño hasta julio de 2025, cuando el equipo fue adquirido por North Jersey Pro Soccer. La familia Commisso, eso sí, conserva una participación minoritaria en el club.

Tan solo un año después de aquella compra, ya se vieron las intenciones de Commisso. El empresario italoestadounidense quería volver a Italia. Y en verano de 2018 tanteó la compra del Milan. El acuerdo entre las partes no se cerró y tuvo que buscar la alternativa.

En 2019, en una operación de unos 170 millones de euros, compró la 'Fiore' e hizo de la ciudad de Florencia su segunda casa. Implicado como pocos presidentes que viven lejos del país en el que se maneja su propiedad, fue entre otras cosas el encargado del proyecto de ciudad deportiva de más de 100 millones de euros, a la vanguardia en Italia, que el club estrenó en 2023 y que ahora llevará su nombre.

Durante su mandato, Fiorentina alcanzó dos finales de la Liga Conferencia (2023 y 2024), una semifinal del mismo torneo (2025) y una de la Copa Italia (2023). Ahora el equipo, después de temporadas para el recuerdo, marcha en puestos de descenso.

Siete años después de comprar la 'Fiore', de rozar en dos ocasiones metal europeo, Commisso falleció a los 76 años. El club italiano desveló que estaba bajo tratamiento médico desde hacía tiempo.

"Después de un largo período de tratamiento, nuestro amado presidente nos ha dejado y hoy todos lamentamos su fallecimiento", informó la 'Fiore'.

Commisso dedicó su vida a Mediacom, la empresa que fundó hace 30 años. Pero nunca se olvidó de su verdadera pasión: el fútbol. Con la 'Fiore' se reencontró con sus mejores años en la juventud. Volvió al césped, volvió a competir, volvió a estar cerca del balón. EFE