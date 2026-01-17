Reguilón: "Es un sueño estar aquí, poder compartir momentos con Messi"

Washington, 17 ene (EFE).- El lateral izquierdo español Sergio Reguilón, reciente fichaje del Inter Miami, dijo este sábado que compartir vestuario con Lionel Messi "es un sueño".

"Es un sueño estar aquí, poder compartir momentos de campo con Leo, cómo calienta, es una pasada para cualquier futbolista", aseguró el lateral madrileño en una rueda de prensa previa a su primer entrenamiento a las órdenes de Javier Mascherano.

Pese a su pasado en el Real Madrid, Reguilón aseguró que la acogida en el vestuario del que forman parte los exbarcelonistas Lionel Messi y Luis Suárez, además del propio Mascherano, ha sido "espectacular".

"Mucho mejor de lo que me esperaba, todo lo que pasa en el campo se queda en el campo. La acogida ha sido espectacular, ni en los mejores sueños", dijo el canterano madridista.

Reguilón llega a Miami con el reto de reemplazar a Jordi Alba, el mejor socio de Messi sobre el campo, que se retiró del fútbol en diciembre junto a Sergio Busquets tras conquistar su primera MLS.

"Jordi es irreemplazable, es el mejor lateral izquierdo de la historia de España", afirmó Reguilón. EFE