Espana agencias

Reguilón: "Es un sueño estar aquí, poder compartir momentos con Messi"

Guardar

Washington, 17 ene (EFE).- El lateral izquierdo español Sergio Reguilón, reciente fichaje del Inter Miami, dijo este sábado que compartir vestuario con Lionel Messi "es un sueño".

"Es un sueño estar aquí, poder compartir momentos de campo con Leo, cómo calienta, es una pasada para cualquier futbolista", aseguró el lateral madrileño en una rueda de prensa previa a su primer entrenamiento a las órdenes de Javier Mascherano.

Pese a su pasado en el Real Madrid, Reguilón aseguró que la acogida en el vestuario del que forman parte los exbarcelonistas Lionel Messi y Luis Suárez, además del propio Mascherano, ha sido "espectacular".

"Mucho mejor de lo que me esperaba, todo lo que pasa en el campo se queda en el campo. La acogida ha sido espectacular, ni en los mejores sueños", dijo el canterano madridista.

Reguilón llega a Miami con el reto de reemplazar a Jordi Alba, el mejor socio de Messi sobre el campo, que se retiró del fútbol en diciembre junto a Sergio Busquets tras conquistar su primera MLS.

"Jordi es irreemplazable, es el mejor lateral izquierdo de la historia de España", afirmó Reguilón. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Luar Na Lubre abre su gira de 2026, que le llevará por España, Uruguay, Chile y Argentina

Infobae

Misa: "Ojalá estemos donde merecemos estar, que es en la final"

Infobae

Jon Morcillo: "El interés fue lo que más me llamó la atención"

Infobae

Kallas: La UE no busca pelea por Groenlandia pero será firme para proteger sus intereses

Infobae

La Bolsa de Londres cierra a la baja pese a las fuertes ganancias de las aseguradoras

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa, diagnosticado con osteomielitis

Salvador Illa, diagnosticado con osteomielitis púbica, una enfermedad muy poco frecuente pero con una evolución “muy favorable”

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

ECONOMÍA

Jugada ganadora y resultado del

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

Hasta 300 euros en avión y 800 en taxi, el precio que tendrán que pagar algunos viajeros varados tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Resultados del Sorteo 3 de Super Once: ganadores y números premiados este 19 de enero del 2026

DEPORTES

El juego sucio que utilizó

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt