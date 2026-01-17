Espana agencias

Rebajan la pena a un condenado por una agresión homófoba por la lentitud de la justicia

Guardar

Huelva, 17 ene (EFE).- La Audiencia Provincial de Huelva ha reducido de 28 a 6 meses de prisión las penas impuestas a un hombre por una agresión violenta de carácter homófobo en Isla Cristina (Huelva) en 2019 debido a los retrasos injustificados en la tramitación del proceso judicial.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, ratifica los hechos probados de la dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva, si bien, estima el recurso de apelación del condenado contra este fallo y rebaja la condena de prisión al mínimo legal al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas muy calificada.

Según la sentencia, los hechos se remontan a la madrugada del 10 de febrero de 2019, cuando el acusado se aproximó a la víctima en el exterior de una sala de fiestas y le propinó un fuerte golpe en el rostro con una copa de cristal mientras gritaba: "¡Por maricón, perro!".

Tras quedar la víctima inconsciente en el suelo, el agresor y otros acompañantes lo arrastraron varios metros para continuar la agresión con puñetazos, patadas y golpes con el palo de una fregona.

Como consecuencia, el agredido sufrió múltiples heridas que requirieron sutura, secuelas estéticas y un trastorno de ansiedad por el que deberá ser indemnizado con más de 9.600 euros.

Además, el acusado fue condenado por obstrucción a la justicia al intentar coaccionar a la pareja de la víctima para que retirase la denuncia días después del ataque.

La defensa del condenado centró su apelación en que el proceso se había alargado de forma desproporcionada y la Audiencia ha dado la razón al apelante, señalando que la tramitación del recurso se demoró más de tres años sin una causa que lo justificara.

El tribunal ha destacado dos periodos de "paralización absoluta": entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, cuando la causa quedó estancada antes de ser elevada a la Audiencia, y un segundo periodo de ocho meses hasta que el expediente llegó físicamente a la Sala en mayo de 2025.

La sentencia ha calificado estos retrasos como una atenuante "muy cualificada", argumentando que la duración total de casi cinco años para un caso de esta naturaleza es "manifiestamente injustificada" y supone una quiebra del derecho constitucional a un proceso en un plazo razonable.

Ante esta situación, la Audiencia ha aplicado una rebaja de grado en las penas, por lo que la condena original de 10 meses por lesiones ha sido sustituida por una multa de tres meses, y la pena por obstrucción a la justicia, inicialmente de 18 meses, se ha reducido a 6 meses de prisión. EFE

lra/fs/lml

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Divulgan los periódicos de la época que narraron desde Huelva el vuelo del Plus Ultra

Infobae

Cárcel para los 5 detenidos de una narcolancha con 2,7 toneladas de hachís en el Estrecho

Infobae

Joaquín Pueyo, el pionero de la trufa en Álava

Infobae

Luciano Benavides: "Sabía que este Dakar llevaba mi nombre"

Infobae

Alicante acogerá por sexta vez la salida de The Ocean Race en 2027

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estafados dos veces: la Justicia

Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

La encrucijada de las “tropas de paz” de Pedro Sánchez: el Gobierno analiza “todos los escenarios” en Groenlandia y busca apoyos para enviarlas a Ucrania

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La Xunta de Galicia quiere pagar 178.200 euros para comprar seis monedas históricas en una casa de subastas de Madrid

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 17 enero

El acuerdo con Mercosur pone en jaque a los productores de carne, soja y miel en España por las importaciones baratas y la reducción en los controles

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

DEPORTES

Arbeloa se enfrenta por primera

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing