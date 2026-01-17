Raíllo se queda en el banquillo y Valverde introduce cinco cambios respecto a la Copa

Palma, 17 ene (EFE).- RCD Mallorca y Athletic Club ya han anunciado sus onces iniciales con los que lucharán por los tres puntos en Son Moix, donde Raíllo saldrá desde el banquillo y Valverde rota a medio equipo en vistas a la Champions.

El cuadro balear cambia a sus dos laterales e introduce a Mateu Jaume, que sustituye a Maffeo por sanción, y a Toni Lato por un Mojica que pierde la titularidad. Los once elegidos son: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Kumbulla, Lato; Samu Costa, Mascarell, Mateo Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

Por su parte, Ernesto Valverde mantiene a Guruzeta en punta, quien estará acompañado por Unai Gómez en la media punta y Berenuer en la derecha como novedades respecto al triunfo contra la Cultural Leonesa. El equipo titular es: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Unai Gómez, Nico Williams; Guruzeta. EFE

