Ponsarnau: "El desequilibrio ha llegado por el acierto"

Bilbao, 17 ene (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, destacó que el factor que ha desequilibrado el partido de Miribilla y les ha llevado a sumar una brillante victoria frente al La Laguna Tenerife (95-78) ha sido "el acierto, especialmente en el segundo cuarto".

"Hemos hecho una buena defensa, pero sin ninguna duda el desequilibrio ha llegado por el acierto. También el ritmo, la energía, la fuerza... y que las sensaciones corriendo eran buenas. Hemos perdido relativamente pocos balones y ha habido más veces el ritmo que nos interesa a nosotros", subrayó.

Ponsarnau admitió que tras el descanso, con 22 puntos de ventaja para su equipo, el Tenerife "ha dado una muy buena respuesta", pero se ha encontrado con un Surne Bilbao "lo suficientemente sólido" para que no peligrara la victoria.

"Estoy muy contento también porque hace unas semanas -contra el Valencia Basket- nos metimos una buena leche y nos hemos levantado bien. Todo el mundo ha estado en su papel intentando dar un paso adelante con lesiones y dificultades. Hoy, por ejemplo Hari (Frey) estaba lesionado, pero ha hecho todo lo posible para jugar y lo ha hecho muy bien", resaltó. EFE

ibn/ro/sab