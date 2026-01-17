Espana agencias

Planas expresa comprensión antepreocupaciones del sector pesquero con el reglas europeas

Berlín, 17 ene (EFECOM).- El ministro español de Agricultura, Luis Planas, expresó su comprensión las preocupaciones que tiene el sector pesquero ante el nuevo reglamento comunitario y dijo que planteará el tema ante el próximo consejo en Bruselas.

"Ha entrado en vigor un nuevo reglamento comunitario de inspección y control en el sector de la pesca. El Reglamento se aprobó hace ya un par de años y algunas medidas entraron en vigor a partir a partir del día 10 de enero. Otras lo harán sucesivamente hasta el año 2030", recordó el ministro en declaraciones a EFE durante un congreso sobe seguridad alimentaria en Berlín.

" Yo creo que lo que pide el sector desde el punto de vista de los temas que ha evocado y de su flexibilidad, me parece absolutamente correcto. Creo que hay problemas prácticos derivados de la aplicación del reglamento, añadió.

Estamos en conversación y en contacto con la Comisión Europea porque evidentemente es un tema de la mayor importancia.

"También con ocasión del próximo Consejo de Ministros que tendremos en Bruselas el próximo día veintiseis de este mes de enero tendré ocasión de abordarlo", señaló.

"Tenemos que lograr la flexibilidad en la aplicación de las medidas que permita llevar a cabo una actividad pesquera normal y desde luego, por parte del Gobierno de España estamos dispuestos a adoptar todas las medidas de flexibilización que estén en nuestra mano para responder a las inquietudes del sector que yo entiendo que son perfectamente legítimas" apostilló.EFECOM

