Planas dice que el acuerdo UE-Mercosur es "una oportunidad" para el sector agroalimentario

Córdoba, 17 ene (EFECOM).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este sábado el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur como "una oportunidad" y también "una necesidad" para España y el conjunto del sector agroalimentario, ya que considera imprescindible "diversificar los mercados exteriores".

En una entrevista en el programa "Surco y Marea" de la Cadena SER, Planas ha subrayado que el acuerdo abre "oportunidades muy significativas" para productos clave como "el aceite de oliva, el vino, el porcino" y otros productos agroalimentarios transformados, a lo que se suma la "protección de las denominaciones de origen", que quedan amparadas por el propio acuerdo, un elemento que ha calificado de "muy fundamental".

El ministro ha destacado también la importancia del acuerdo para la ganadería, al facilitar la "capacidad de compra" del sector ganadero y ha recordado que España es "un inversor muy importante dentro de Mercosur", lo que supone "tener un pie allí" y trabajar con cuatro países que hablan nuestra lengua y también el portugués".

Frente a las reticencias y las manifestaciones expresadas por parte del sector agrario, el ministro ha afirmado que "no hay razones" para la preocupación y ha asegurado que los productos de Mercosur, como los provenientes de cualquier país tercero, tienen que "cumplir necesariamente todas las condiciones de seguridad alimentaria de la Unión Europea".

Además, ha explicado que se han establecido "contingentes para los productos más sensibles que no exceden el 1 o el 2 por ciento del consumo de la Unión Europea".

El acuerdo incorpora asimismo "cláusulas de salvaguardia absolutamente extraordinarias", que permiten reaccionar ante una "desviación de un 5 por ciento en relación con los volúmenes y los precios", un margen que ha calificado de “muy, muy mínimo" y por primera la Comisión Europea podrá actuar "a demanda de un solo Estado miembro" y "de forma inmediata" si fuera necesario.

Asimismo, Planas ha señalado que España cuenta con un "saldo favorable de 18.200 millones de euros de la balanza comercial agroalimentaria" y acuerdos como el de Mercosur "son clave en un momento" en el que se está "rompiendo el multilateralismo".

Por otro lado, el ministro ha anunciado reuniones la próxima semana con "las organizaciones agrarias, las comunidades autónomas y las cooperativas agroalimentarias" y sobre el futuro presupuesto europeo ha reconocido que a España "no le gusta la propuesta" de la PAC.

Finalmente, respecto a la pesca, Planas ha señalado que el Gobierno trabaja para "flexibilizar en lo máximo la aplicación" del nuevo reglamento europeo de control y ha reclamado "un ejercicio de realismo por parte de la Comisión Europea", mientas que ha indicado que "no hay ningún elemento nuevo" sobre el acuerdo pesquero con Marruecos, y ha confiado en que Bruselas active los contactos "en este trimestre". EFECOM

