Petro cancela su participación en el Foro de Davos para centrarse en la reunión con Trump

Bogotá, 17 ene (EFECOM).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, canceló su asistencia al Foro de Davos, al que había sido invitado a participar en una mesa redonda sobre energías renovables, confirmaron este sábado a EFE fuentes oficiales.

Según las fuentes, el viaje se canceló porque el mandatario está centrado en los preparativos de la reunión que tendrá con el presidente estadounidense, Donald Trump, el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca.

En Davos, Petro estaba invitado a participar el próximo miércoles 21 en el panel "La marcha imparable de las energías renovables", junto con periodistas y expertos de varios países.

El mandatario colombiano, según las fuentes, quiere dar prioridad a la reunión con Trump, la primera de ambos tras un año de tensiones en la relación bilateral por serias diferencias sobre asuntos como la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y los ataques de EE.UU. en Venezuela en los que fue apresado Nicolás Maduro.

Petro asistió por primera vez al Foro de Davos en 2023, donde planteó la necesidad de trabajar por un "capitalismo descarbonizado" para enfrentar la crisis climática y "evitar la extinción del planeta", y además defendió el canje de deuda por servicios ambientales.

En 2024 insistió en Davos en que "el mundo vive momentos de tensión profundos" por diferentes asuntos, entre ellos la crisis climática, a la que definió como "la madre de los problemas" y propuso un cambio de modelo económico para salvar la selva amazónica.

El mandatario, que terminará su Gobierno el próximo 7 de agosto, también canceló el año pasado su participación en Davos alegando razones de austeridad de su Gobierno. EFECOM