Perú alcanza un superávit comercial de 32.143 millones de dólares a noviembre pasado

Lima, 17 ene (EFECOM).- El superávit de la balanza comercial acumulada en doce meses por Perú alcanzó los 32.143 millones de dólares a noviembre pasado, informó este sábado el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el penúltimo mes de 2025, el superávit registró 3.731 millones de dólares, un monto superior en 506 millones de dólares al contabilizado en el mismo mes del año anterior, agregó el ente emisor.

El BCRP indicó que la expansión interanual respondió fundamentalmente a un aumento del 10,1 % de las exportaciones, explicado por los precios promedio de exportación más elevados de los productos tradicionales mineros, como el oro y el cobre.

También por el mayor valor exportado de café, por el aumento de los volúmenes y el alza de su cotización internacional, y los mayores embarques al exterior de productos no tradicionales pesqueros, agropecuarios y químicos.

Este incremento superó la expansión del 6,3 % de las importaciones, debido a las mayores compras al exterior de bienes de capital y de bienes de consumo duradero, anotó el BCRP. EFECOM