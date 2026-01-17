Pellegrini, feliz por el triunfo, destaca que "el equipo tiene una idea y la impone"

Sevilla, 17 ene (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, se mostró muy feliz por la victoria por 2-0 ante un rival directo por los puestos europeos como el Villarreal y destacó que "el equipo tiene una idea y la impone, jugando mejor o peor", además de que es "importante" mantener la ilusión para seguir creciendo.

"Estoy muy contento por el triunfo. No hemos tenido ninguna crisis de juego, no hay falta de identidad”, recalcó tras el encuentro el técnico chileno, después de que el conjunto verdiblanco haya superado una racha de dos partidos de LaLiga EA Sports sin ganar al superar al Villarreal en La Cartuja.

Para el preparador santiaguino, "lo importante es mantener una realidad y una convicción", y aseveró que él trata de "inculcar una idea" a su equipo y que está "satisfecho de lo hecho hasta el momento; el camino es el correcto".

“Esta semana ha sido todo buenas noticias. Nos clasificamos en la Copa y le ganamos al Villarreal, superamos algún altibajo. Todos hicieron un gran partido. Ellos no nos crearon peligro, metimos dos goles y pudimos meter alguno más”, subrayó Pellegrini.

Sobre la actuación del centrocampista argentino Giovani Lo Celso, quien fue ovacionado al ser sustituido en la segunda parte, el chileno comentó que todos le piden "mucho por su calidad" y que "tiene que salir del campo como hoy, con aplausos", por lo que se "alegró" por su futbolista.

También se refirió a la baja de última hora del mediocampista colombiano Nelson Deossa, con un cuadro febril por una amigdalitis, y dijo que habrá que "ver cómo evoluciona" y "si es algo puntual", y añadió sobre el cambio del extremo brasileño Antony dos Santos que "tenía alguna molestia en el pubis".

"A ver de qué se trata. Vamos a ver si no tiene problemas con un par de días de descanso", concluyó. EFE

