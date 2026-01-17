Espana agencias

Pellegrini, feliz por el triunfo, destaca que "el equipo tiene una idea y la impone"

Guardar

Sevilla, 17 ene (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, se mostró muy feliz por la victoria por 2-0 ante un rival directo por los puestos europeos como el Villarreal y destacó que "el equipo tiene una idea y la impone, jugando mejor o peor", además de que es "importante" mantener la ilusión para seguir creciendo.

"Estoy muy contento por el triunfo. No hemos tenido ninguna crisis de juego, no hay falta de identidad”, recalcó tras el encuentro el técnico chileno, después de que el conjunto verdiblanco haya superado una racha de dos partidos de LaLiga EA Sports sin ganar al superar al Villarreal en La Cartuja.

Para el preparador santiaguino, "lo importante es mantener una realidad y una convicción", y aseveró que él trata de "inculcar una idea" a su equipo y que está "satisfecho de lo hecho hasta el momento; el camino es el correcto".

“Esta semana ha sido todo buenas noticias. Nos clasificamos en la Copa y le ganamos al Villarreal, superamos algún altibajo. Todos hicieron un gran partido. Ellos no nos crearon peligro, metimos dos goles y pudimos meter alguno más”, subrayó Pellegrini.

Sobre la actuación del centrocampista argentino Giovani Lo Celso, quien fue ovacionado al ser sustituido en la segunda parte, el chileno comentó que todos le piden "mucho por su calidad" y que "tiene que salir del campo como hoy, con aplausos", por lo que se "alegró" por su futbolista.

También se refirió a la baja de última hora del mediocampista colombiano Nelson Deossa, con un cuadro febril por una amigdalitis, y dijo que habrá que "ver cómo evoluciona" y "si es algo puntual", y añadió sobre el cambio del extremo brasileño Antony dos Santos que "tenía alguna molestia en el pubis".

"A ver de qué se trata. Vamos a ver si no tiene problemas con un par de días de descanso", concluyó. EFE

lhg/cc/sab

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hoy será noticia. Domingo, 18 de enero

Infobae

Yamandú Orsi: "Algo del multilateralismo sobrevive y goza de buena salud"

Infobae

Rulo y La Contrabanda inundan de rock Santander ante miles de personas en su despedida

Infobae

Marcelino: "El partido se ha decidido por detalles

Infobae

Bustinduy: Los progresistas tienen que remar en la misma dirección, ya veremos la fórmula

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa se encuentra “en

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

El acuerdo con Mercosur beneficiará al aceite de oliva español, aunque existe el temor de que se traslade la producción a Sudamérica

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey