Pau Navarro: "La regularidad nos has guiado a la victoria"

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- Pau Navarro y Jan Rosa completaron una actuación para la historia al convertirse en la tripulación ganadora más joven de la 48 edición del Rally, un éxito en la categoría Challenger de coches construido desde la madurez, la regularidad y la inteligencia en carrera.

Navarro y Rosa han navegado siempre por el camino correcto, evitando errores y cuidando la mecánica frente a rivales mucho más experimentados. Una estrategia discreta pero eficaz que les ha permitido mantenerse siempre en la pelea y aprovechar cualquier oportunidad sin asumir riesgos innecesarios.

“El único día que atacamos, acabamos segundos o terceros, pero la regularidad nos ha llevado a la victoria”, explicó Pau Navarro que reflejó la filosofía que les ha llevado al triunfo final.

El joven piloto no ocultaba su emoción tras lograr la victoria: “No me lo puedo creer. Solo somos dos chavales a los que les gusta pilotar”. Un éxito que, más allá del resultado deportivo, tiene también un fuerte componente personal y familiar. “Voy a volver a casa con mis padres y admiraremos el Touareg todos los días”, confesó, aún asimilando lo conseguido.

La pareja española ha sabido adelantarse a sus rivales cuidando el coche y manteniendo un ritmo alto sin necesidad de liderar constantemente la carrera. “Hemos sido rápidos, pero sin ir en cabeza”, resumió Navarro.EFE

EFE

