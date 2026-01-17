Espana agencias

Parejo: "Por ocasiones, lo más justo hubiera sido un empate"

Sevilla, 17 ene (EFE).- El centrocampista del Villarreal Dani Parejo opinó tras la derrota por 2-0 en el campo del Betis que, "por ocasiones, lo más justo hubiera sido el empate", al considerar que "los detalles" han sido los que han propiciado la victoria del conjunto verdiblanco en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

"Ha sido un partido competido. Hemos hecho cuatro o cinco llegadas muy claras, aunque nos ha faltado finalizar el último pase. En una jugada aislada nos han hecho el primero y luego ha llegado la expulsión”, afirmó a Movistar+ Parejo, en referencia a la roja directa que vio su compañero Santi Comesaña en el minuto 76 por una entrada por detrás al argentino Giovani Lo Celso.

El veterano futbolista madrileño reconoció que en la primera parte les "ha costado" hacerse con el control del juego y que, aunque han "tenido llegadas" al área local, les "ha faltado mejorar el último pase".

"Ellos nos han tirado una vez a puerta en la primera parte. La segunda ha sido un poco igual. No hemos sido contundentes en las áreas y nos han marcado. Luego, con uno menos, ha llegado el segundo”, indicó Parejo.

Sobre la expulsión de Comesaña, dijo que “es difícil de valorar en directo", aunque admitió que "si (el árbitro) lo ha expulsado y el VAR no ha entrado, ha debido ser muy clara". EFE

