Países Bajos "toma nota" de los aranceles de Trump y prepara respuesta junto a Bruselas

Bruselas, 17 ene (EFECOM).- El ministro de Exteriores de Países Bajos, David van Weel, dijo este sábado que "toman nota" del anuncio del líder estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia - incluidos los Países Bajos - y aseguró que se mantienen en contacto con Bruselas para dar respuesta.

"Hemos tomado nota del anuncio del presidente Trump sobre los aranceles", declaró el ministro neerlandés a través de redes sociales, añadiendo que "las maniobras militares relacionadas con los ejercicios en Groenlandia tienen por objeto contribuir a la seguridad en la región ártica".

Asimismo, aseguró que "los Países Bajos están en estrecho contacto con la (Comisión Europea) y sus socios para dar una respuesta".

Países Bajos anunció esta semana que enviará a dos oficiales de la Marina Real neerlandesa a Groenlandia para participar en una misión de reconocimiento previa a un ejercicio militar de varios países aliados de la OTAN en la región ártica.

Por su parte, Trump anunció este sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

El resto de países en el punto de mira de Trump son Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido y Finlandia.

Bélgica, que también anunció que mandaría a un oficial a Groenlandia el próximo lunes, no ha sido mencionada por el líder estadounidense.

Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, advirtieron que "los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente", mientras que Costa apuntó que la Unión Europea (UE) coordina una "respuesta conjunta" de los Veintisiete. EFECOM