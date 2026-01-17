Espana agencias

Orsi dice que el acuerdo UE-Mercosur es "apostar por las reglas en tiempos de volatilidad"

Guardar

Asunción, 17 ene (EFECOM).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijo este sábado, en Asunción, que la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) es "apostar por las reglas en tiempos de volatilidad y cambios permanentes".

"En un mundo atravesado por tensiones, este acuerdo adquiere una relevancia particular", afirmó Orsi en su discurso durante la ceremonia de la firma del tratado comercial entre los dos bloques, en la sede del Banco Central de Paraguay. EFECOM

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Mañueco pide evitar desplazamientos ante las intensas nevadas

Infobae

Illa, "en buen estado" tras una indisposición haciendo deporte aunque se somete a pruebas

Illa, "en buen estado" tras

Petro cancela su participación en el Foro de Davos para centrarse en la reunión con Trump

Infobae

Salvador Illa, atendido en un hospital al sufrir una afección muscular después de entrenar

Infobae

Arbeloa: "Bellingham, Vini, Fede y Mbappé son los cuatro referentes"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa, atendido en un

Salvador Illa, atendido en un hospital tras sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Ryanair mejora el sueldo de sus tripulantes de cabina con un primer convenio colectivo tras exigir la devolución de las anteriores subidas salariales

Las aerolíneas prefieren pasajeros delgados porque el menor peso les permite ahorrar combustible: el ‘efecto Ozempic’ ya se nota en la industria

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Los trabajadores venezolanos arrebatan a los colombianos el primer puesto de nuevas afiliaciones extranjeras a la Seguridad Social

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey