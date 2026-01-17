Orsi dice que el acuerdo UE-Mercosur es "apostar por las reglas en tiempos de volatilidad"

Asunción, 17 ene (EFECOM).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijo este sábado, en Asunción, que la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) es "apostar por las reglas en tiempos de volatilidad y cambios permanentes".
"En un mundo atravesado por tensiones, este acuerdo adquiere una relevancia particular", afirmó Orsi en su discurso durante la ceremonia de la firma del tratado comercial entre los dos bloques, en la sede del Banco Central de Paraguay. EFECOM
