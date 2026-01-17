Espana agencias

Once tramos viarios con cadenas en Castilla y León y uno cerrado por la nieve

Guardar

Valladolid, 17 ene (EFE).- La nieve caída en las últimas horas obliga al uso de cadenas y no pueden circular ni autobuses ni camiones por once tramos viarios de Castilla y León, algunos en vías nacionales como la N-6 en Gudillos-Labajos, en Segovia, la N-403 entre Ávila y Segovia, o la N-110 en Aldeavieja y la N-403, en la Paramera, en la provincia abulense.

Además de los tramos con cadenas, los datos de la DGT de las 9:20 horas recogidos por EFE indican que hay problemas de circulación por la nieve en Ávila en la AP-51, entre Brieva-Vicolozano y Aldeavieja; en la AV-20, entre Brieva y la capital abulense; y en la A-50, entre Narrillos de San Leonardo y San Pedro del Arroyo, con el tráfico restringido a pesados y la velocidad limitada a 60 kilómetros por hora.

Se precisan cadenas y no pueden circular camiones ni autobuses en Ávila en la AV-501, en la Cruz del Hierro, en la N-110 entre Aldeavieja y Vicolozano; en la N-403 en la Paramera y en el tramo entre Ávila y Martín Muñoz de las Posadas.

También hay que usar cadenas en Burgos, en la BU-571 en El Río de la Sía; en la NU-574 en Alhedo de las Pueblas; y en Segovia en la CL-601, en Navacerradas, y en la N-6 entre Gudillos y Labazos; y en la SG-615 en la Pradera de Navalhorno.

Y en Salamanca, la nieve obliga al uso de cadenas en la PSA-191, en Candelario, con otro tramo de esa vía que se mantiene cerrado; y en la SA-203, en la Peña de Francia.EFE

