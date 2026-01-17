Odermatt vuelve a reinar en el descenso de Wengen con un trazado recortado por el viento

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- El suizo Marco Odermatt no defraudó a su afición en el descenso más emblemático de la Copa del Mundo y sumó este sábado su cuarto triunfo consecutivo en la mítica estación helvética de Wengen con una nueva exhibición en una carrera que estuvo marcada por la reducción del trazado debido al fuerte viento de la parte superior del trazado.

Los casi cinco kilómetros de la mítica pista de Lauberhorn, la más larga de la Copa del Mundo, se recortó en algo más de un tercio al considerar la organización que el trazado inicial ponía en riesgo la seguridad de los corredores, por lo que el punto de salida se ubicó más abajo, en uno de los saltos.

Odermatt salió dispuesto a seguir haciendo historia y completó una bajada impecable con un crono de 1:33.14, casi un minuto menos que con la pista completa, con lo que se adjudicó su cuarta victoria en el templo de los descensos, junto con el de Kitzbühel (Austria), ante miles de aficionados suizos enfervorecidos con el gran dominador de la especialidad y de la general de la regularidad de la competición.

El austriaco Vincente Kriechmayr quedó segundo, a 79 centésimas, y tercero fue el italiano Giovanni Franzoni, a 90, lo que confirma como una de las revelaciones de la campaña después de ganar ayer, sábado, en Wengen en el supergigante su primera prueba de la Copa del Mundo.

El júbilo de la afición suiza no fue completo puesto que Franjo Von Allmen, ganador del anterior descenso de Val Gardena (Italia), solo pudo ser cuarto, por delante de su compatriota Alexis Monney, y del italiano Dominik Paris, todos en menos de un segundo.

Von Allmen, que salió con la marca de Odermatt como referencia, salió a por todas con el ánimo de repetir triunfo, pero en una de las primeras curvas se fue hacia la valla, por lo que tuvo que conformarse con el tercer puesto, a 93 centésimas de su compatriota.

En décima posición se clasificó el veterano esquiador italiano Christof Innerhofer, de 41 años, fuera de la primera línea desde hace varias temporadas, pero quien hizo una destacada actuación a pesar de salir en el puesto 37.

Odermatt, de 28 años, ya triunfó en el descenso de la estación alpina en la pasada temporada y en los dos que hubo en enero de 2024, en otra demostración de su superioridad, con siete triunfos en la Copa del Mundo, el tercero en descenso.

El suizo acumula un total de 52 victorias en su trayectoria deportiva de la competición, a dos de alcanzar los del austriaco Hermann Maier, tercero en la relación histórica que encabeza el sueco Ingemar Stenmark, con 86.

En la clasificación de la especialidad, Odermatt, con 380 puntos, aumenta su diferencia sobre Von Allmen, con 280, y Paris, con 180.

También fortalece su liderato en la general de la Copa del Mundo, con 1.105 puntos, más del doble que los del brasileño Luicas Pinheiro (538) y el noruego Atle Lie McGrath (478), quienes no compiten en descenso.

Wengen volverá este domingo a ser parada de la Copa del Mundo con la disputada del eslalon. EFE