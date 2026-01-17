Nika Egadze, primer georgiano campeón de Europa individual; Guarino, decimoctavo

Redacción Deportes, 17 ene (EFE).- Nika Egadze se convirtió este sábado en Sheffield (Reino Unido) en el primer georgiano en proclamarse campeón de Europa de la competición individual masculina al confirmar en el programa libre el liderato que ya logró en el corto, mientras que el español Tomàs Guarino acabó en la decimoctava plaza.

Nika Egadze, nacido en Tiflis hace 23 años, ganó en Sheffield con 273 puntos totales y acabó por delante del italiano Matteo Rizzo, que remontó desde la cuarta plaza para hacerse con la medalla de plata y 256,37 puntos.

Completó el podio el checo Georgii Reshtenko, que se colgó el bronce al ganar este sábado cinco plazas. Fue octavo en el programa corto y acabó tercero con 238,27 puntos.

Tomàs Guarino mejoró un puesto con respecto a los Europeos del año pasad. Acabó en el decimoctavo puesto con 195,42 puntos. EFE