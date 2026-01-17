Espana agencias

Nicaragua registró una inflación de 2,70 % en 2025, la más baja de los últimos cinco años

Guardar

San José, 17 ene (EFECOM).- Nicaragua registró una inflación del 2,70 % en 2025, la más baja de los últimos cinco años, informó este sábado el Banco Central nicaragüense.

Con base en los datos reportados por el estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), la inflación acumulada en 2025, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de 2,70 %, menor en 4,93 puntos porcentuales a la registrada en 2024 (2,84 %), detalló el banco emisor del Estado en un informe divulgado en Managua.

"La baja inflación es resultado de una política monetaria de estabilización cambiaria que mantiene el deslizamiento de la moneda en cero por ciento, una política de subsidios del Gobierno que ha estabilizado los precios de los combustibles y del transporte público, y de una inflación importada baja como parte de la desaceleración de la inflación internacional", explicó la entidad monetaria.

La inflación acumulada e interanual de 2,70 % también fue inferior a la de 2023 cuando cerró en 5,60 %, y a la de 2022 cuando se disparó hasta un 11,59 %, la cifra más alta desde 2008, de acuerdo con los datos oficiales.

La entidad monetaria subrayó que la inflación ha presentado una "tendencia a la baja" al pasar de 7,21 % en 2021 y 11,59 % en 2022, que coincidió con la pandemia de la covid-19, a 5,60 % en 2023, 2,84 % en 2024 y 2,70 % en 2025.

El Banco Central espera para el 2026 "que esta tendencia de baja inflación se mantenga, en un contexto de continuidad de políticas monetaria y fiscal coherentes y perspectivas positivas para el crecimiento económico y aumento de la oferta de bienes que incidirá positivamente sobre las expectativas de los agentes económicos", añadió.

El banco emisor del Estado aún no da a conocer el dato del producto interno bruto (PIB) de Nicaragua en 2025.

Para 2025, el Banco Central estima un crecimiento económico de entre un 3 % y un 4 %, con una inflación anual que oscilaría entre el 2 % y el 4 %, que al final cerró en 2,70 %.

Para 2026, el Gobierno prevé un crecimiento de la economía nicaragüense de entre un 3 y 4 %, con una inflación del 2,70 %.

El PIB nicaragüense aumentó el 3,6 % en 2024 con respecto a 2023, cuando la economía de Nicaragua creció un 4,4 %, siendo el cuarto año consecutivo de incremento después de tres periodos de cierre con saldo en rojo, según la entidad monetaria.

En 2022, el PIB de Nicaragua creció un 3,6 % y 10,5 % en 2021.

La economía nicaragüense se contrajo en promedio el 2,7 % anual en el periodo 2018-2020, según los datos oficiales.EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Salvador Illa, atendido en un hospital al sufrir una afección muscular después de entrenar

Infobae

Arbeloa: "Bellingham, Vini, Fede y Mbappé son los cuatro referentes"

Infobae

Moi entra por Moncayola en el once de Osasuna; Almada recupera efectivos

Infobae

0-1. Lautaro marca el camino

Infobae

García Tevenet: "El Real Valladolid empieza a ser lo que queremos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los coches más

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

Un camionero que transporta 12.500 kilos de chocolate con un valor de 110.000 euros desvía la carga y la revende por 1.200 euros: condenado a 1 año de cárcel

ECONOMÍA

Ryanair mejora el sueldo de

Ryanair mejora el sueldo de sus tripulantes de cabina con un primer convenio colectivo tras exigir la devolución de las anteriores subidas salariales

Las aerolíneas prefieren pasajeros delgados porque el menor peso les permite ahorrar combustible: el ‘efecto Ozempic’ ya se nota en la industria

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Los trabajadores venezolanos arrebatan a los colombianos el primer puesto de nuevas afiliaciones extranjeras a la Seguridad Social

Un año de Murtra en Telefónica: un nombramiento polémico por su cercanía con Pedro Sánchez, un ERE y un nuevo plan para recuperar la rentabilidad

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey