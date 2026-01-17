Espana agencias

Montero critica a los barones del PP: Hablan pero no ponen ninguna propuesta

Bonares (Huelva), 17 ene (EFECOM).- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este sábado la actitud de los barones del PP en relación con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica ya que considera que "hablan pero no ponen ninguna propuesta".

Así se ha pronunciado en Bonares (Huelva) tras ser cuestionada por la cumbre sobre financiación autonómica que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha convocado mañana en Zaragoza y de la que ha dicho que "solo servirá para hablar, hablar, hablar, hablar y no poner ninguna propuesta encima de la mesa".

Montero ha acusado a la formación popular de utilizar este asunto como "elemento de confrontación de los gobiernos del PP contra el Gobierno de España".

"El Gobierno de España da un paso adelante y formula una propuesta que pone a disposición de la sanidad, de la educación, de la dependencia, 21.000 millones de euros para que gestionen las comunidades autónomas y el PP simplemente rechaza la propuesta", ha lamentado.

Ha señalado que la pregunta es "si realmente el PP alguna vez ha tenido interés en dar más dinero a la sanidad pública y a la educación pública, porque mi sospecha es que no".

Para la ministra, el PP rechaza el debate porque "no tiene liderazgo para poder afrontar dentro de su partido una propuesta única, tiene tantas propuestas como comunidades autónomas hay" y porque "para el Gobierno de España es prioritario y para el PP no tanto".

"Para nosotros es fundamental que la sanidad, la educación o la dependencia estén preservadas. Y el PP, desprecia 21.000 millones", ha dicho Montero, que ha recordado que con esta propuesta la diferencia de financiación por habitante "se reduce de 1.500 euros a 477" y ha acusado al PP de que "prefiere seguir creando una sensación de ruptura de España".

En su opinión, quien rompe España es quien permanentemente está situando a un territorio en comparativa con otro para despreciarlo o para intentar tener la bandera de los agrarios comparativos" como ocurre, a su juicio, con el Gobierno andaluz.

Según la titular de Hacienda, el Gobierno andaluz prefiere "utilizar la financiación como arma de confrontación y, por tanto, para quejarse, para victimizarse, para no hacer nada, esconder su incompetencia y trasladar que el Gobierno de España es responsable de todo".

Montero ha incidido en que la propuesta es de "5.700 millones de euros al año" para Andalucía si se suma el fondo de compensación, y ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, su rechazo a una cifra que supera las expectativas de la comunidad: "Dice que no cuando el Parlamento andaluz pidió 4.000 millones y lo hace, simple y llanamente, porque he sido yo la que lo ha puesto encima de la mesa".

Ha vinculado esta falta de proyecto con la salida de la ingeniería Ayesa hacia el País Vasco y ha criticado que "el Gobierno andaluz no ha hecho absolutamente nada y cuando se le pregunta ¿por qué no ha hecho lo mismo que el Gobierno Vasco? Dice que es que le falta financiación".

"La excusa siempre fue la financiación, cuando se le dice 'aquí está y por encima de lo que has pedido', siguen diciendo que no", ha concluido. EFECOM

