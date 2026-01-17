Miles de aficionados del Sporting llenan el barrio Húmedo de León

León, 17 ene (EFE).- La disputa del encuentro entre la Cultural Leonesa y el Real Sporting en el estadio Reino de León (16:15 horas) correspondiente a la vigésimo tercera jornada de LaLiga Hypermotion -primera de la segunda vuelta- ha supuesto la presencia de miles de aficionados en las calles leonesas, en especial en el casco antiguo.

"La Mareona" ha inundado de camisetas rojiblancas el centro histórico de León con más de dos mil aficionados -según fuentes consultadas por EFE-, principalmente en el Barrio Húmedo e inmediaciones de la Plaza Mayor, dentro de un ambiente festivo, sin que se registraran incidentes, a pesar de haber sido declarado el partido de alto riesgo por las autoridades competentes.

La buena climatología ha ayudado a que se viviera un hermanamiento entre los aficionados de ambos equipos, que hace días ya agotaron las localidades para presenciar el encuentro en un Reino de León que podría presentar el primer lleno de la temporada.EFE

