Espana agencias

Miles de aficionados del Sporting llenan el barrio Húmedo de León

Guardar

León, 17 ene (EFE).- La disputa del encuentro entre la Cultural Leonesa y el Real Sporting en el estadio Reino de León (16:15 horas) correspondiente a la vigésimo tercera jornada de LaLiga Hypermotion -primera de la segunda vuelta- ha supuesto la presencia de miles de aficionados en las calles leonesas, en especial en el casco antiguo.

"La Mareona" ha inundado de camisetas rojiblancas el centro histórico de León con más de dos mil aficionados -según fuentes consultadas por EFE-, principalmente en el Barrio Húmedo e inmediaciones de la Plaza Mayor, dentro de un ambiente festivo, sin que se registraran incidentes, a pesar de haber sido declarado el partido de alto riesgo por las autoridades competentes.

La buena climatología ha ayudado a que se viviera un hermanamiento entre los aficionados de ambos equipos, que hace días ya agotaron las localidades para presenciar el encuentro en un Reino de León que podría presentar el primer lleno de la temporada.EFE

fps/mr/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La ministra Montero se desplaza este lunes al lugar de la colisión en Adamuz (Córdoba)

La ministra Montero se desplaza

El accidente de Adamuz activa el protocolo de actuación médico-forense y científica

Infobae

Julio Iglesias pide archivar la investigación de presuntas agresiones sexuales ante "la falta de jurisdicción" de España

Julio Iglesias pide archivar la

La Guardia Civil habilita una oficina de identificación de víctimas en Huelva

Infobae

Decenas de personas donan sangre en Sevilla para renovar las reservas tras el accidente

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos 39 fallecidos en

Al menos 39 fallecidos en el descarrilamiento de trenes en Adamuz, en directo: “Debajo de este amasijo de hierros vamos a encontrar a más personas”

Los primeros agentes de la Guardia Civil que acudieron al accidente de Aldamuz se encuentran “muy afectados”: “La situación era dantesca”

Así trabaja la CIAF, el organismo que esclarecerá el accidente de Adamuz: no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de Iryo y este es el plazo para el informe final

Rafael Moreno, alcalde de Adamuz: “Me fui para allá con mi coche y empezamos a rescatar”

La Guardia Civil despliega más de 220 efectivos en la zona del accidente de los trenes de Adamuz con helicópteros, drones y expertos en ADN

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 19 enero

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 19 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival