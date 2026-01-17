Mbappé completa el calentamiento tras ser atendido por los médicos

Madrid, 17 ene (EFE).- El francés Kylian Mbappé, quien volvía a la titularidad este sábado tras superar un esguince en la rodilla izquierda, sufrió dos golpes en el tobillo derecho durante el calentamiento, primero de Álvaro Carreras y más tarde de Dean Huijsen, y fue atendido durante más de dos minutos por los médicos del Real Madrid.

Sin embargo, el galo, tras ser tratado por los médicos, pudo seguir calentando, terminando con disparos a portería.

Mbappé, en un rondo de calentamiento, recibió un golpe de Carreras y, tras cojear durante unos instantes, se reincorporó a la dinámica de sus compañeros, hasta que volvió a recibir un golpe de Huijsen en la misma zona, por lo que fue atendido por los doctores del Real Madrid. EFE