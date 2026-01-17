Espana agencias

Marcelino: "El partido se ha decidido por detalles

Sevilla, 17 ene (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, declaró tras perder por 2-0 en el campo del Betis que "ha sido un partido igualado, que se ha decidido por detalles", y se mostró disgustado por la expulsión "evitable" de Santi Comesaña en el minuto 76, por una dura entrada sobre el argentino Giovani Lo Celso, y que no deben repetir.

"Las más claras ocasiones fueron nuestras en la primera mitad. En el segundo tiempo estábamos dominando hasta el 1-0 del Betis", manifestó Marcelino tras el encuentro en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El técnico asturiano valoró que, después de encajar el primer tanto, su equipo se "repuso" y estuvo "cerca" de lograr la igualada. "Veía que podíamos empatar; luego cometimos un error que hay que evitar, es la cuarta vez que nos quedamos con diez futbolistas", añadió en referencia a la roja directa que vio Comesaña.

Para Marcelino, "la expulsión es evitable cuando quedaban quince minutos" y "es algo" que deben "evitar", e incidió en este hecho al afirmar que "luego queda la interpretación de si es roja no", además de resaltar que a un jugador suyo, Alfonso Pedraza, "le han partido la nariz y no ha sido ni falta", aunque lo tuvo que cambiar en el descanso "porque estaba mareado".

"Estoy satisfecho con el trabajo de mis jugadores, pero triste por la derrota. Nos han generado muy poco y en la segunda parte teníamos más controlado el partido, pero el Betis ha aprovechado su ocasión y hay que darle la enhorabuena. El equipo que fue más contundente se ha llevado la victoria", recalcó el técnico del cuadro castellonense. EFE

