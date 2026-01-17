Espana agencias

Marc Murtra, un año de cambio de rumbo en Telefónica hacia la rentabilidad

Madrid, 17 ene (EFECOM).- El presidente de Telefónica, Marc Murtra, cumple este domingo un año al frente de la operadora, un periodo marcado por el nuevo plan estratégico, que incluye un recorte del dividendo del 50 % y una política de crecimiento sostenido con la salida de casi todos sus mercados de Hispanoamérica.

Murtra fue elegido presidente en un Consejo de Administración convocado con carácter de urgencia tras haber sido propuesto por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -que tiene un 10 % de la entidad- y contó con más del 90 % de apoyo de la Junta, un respaldo poco habitual en grandes cotizadas españolas.

Su antecesor en el cargo, José María Álvarez-Pallete, presentó su dimisión después de que así se lo pidiera el Consejo de Administración y el mercado lo interpretó como un cambio ordenado sin rupturas traumáticas en un momento crítico para el sector.

El nuevo plan estratégico de la operadora para el periodo 2025-2028, que ha marcado el primer año de Murtra al frente de Telefónica, destaca por la reorientación del grupo hacia cuatro mercados principales -España, Alemania, Reino Unido y Brasil- y por su salida progresiva de Hispanoamérica.

En esta nueva etapa Telefónica busca fortalecer su posición en Europa y armarse para procesos de consolidación que puedan surgir, después de abandonar casi todos sus mercados de Hispanoamérica, recortar dividendo y pactar la salida de más de 4.500 empleados.

Esta estrategia persigue un crecimiento anual de los ingresos y del resultado bruto de explotación (ebitda) en torno al 3,5 %, junto a un ahorro de costes superior a los 2.000 millones de euros, según fuentes de la multinacional.

Asimismo, este plan presentado bajo el lema Transform & Grow (transformar y crecer) implica una inversión de 2.000 millones hasta 2028, principalmente en redes de telecomunicaciones -con especial foco en el 5G avanzado y la fibra-, así como en automatización e inteligencia artificial.

Además, se quiere que vaya acompañado de una reducción del 25 % de costes operativos, descentralización en la toma de decisiones y captura de nuevas eficiencias.

En cuanto a los resultados de la operadora, hasta septiembre perdió 1.080 millones de euros, frente a los 954 millones que ganó en los nueve primeros meses de 2024, debido al impacto de las minusvalías por las ventas en Hispanoamérica, y tras caer en ingresos.

La transformación que ha experimentado Telefónica durante su primer año con Murtra al mando no solo se explica a través de su nuevo plan estratégico, sino que el expresidente de Indra también ha tomado decisiones clave en otros ámbitos.

El relevo en la dirección financiera, con la salida de Laura Abasolo y el nombramiento del entonces director de Estrategia y Desarrollo Corporativo,Juan Azcue, ha sido el último de una profunda reorganización de su alta dirección que se ha llevado a cabo en menos de un año.

El Consejo de Administración nombró consejero delegado de la multinacional a Emilio Gayo, hasta ese momento presidente de Telefónica España, y a Javier de Paz, presidente no ejecutivo de Movistar. Borja Ochoa, director general en la Dirección de Defensa y Seguridad de Indra hasta marzo, sustituyó a Gayo al frente de Telefónica España.

Por otro lado, el pasado 8 de enero la compañía española notificó al supervisor bursátil estadounidense -la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés)- su decisión de abandonar la Bolsa de Nueva York, en la que cotizaba desde 1987. EFECOM

