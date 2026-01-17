Mañueco pide evitar desplazamientos ante las intensas nevadas

Valladolid, 17 ene (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este sábado a los ciudadanos que extremen la precaución y eviten desplazamientos o riesgos innecesarios ante las intensas nevadas en la comunidad, que han llevado a activar el plan de protección civil autonómico en el caso de la provincia abulense.

A través de su cuenta en la red social X, Mañueco también ha recordado la importancia de mantenerse informado a través de fuentes oficiales como la Aemet o el servicio autonómico de emergencias 1-1-2.

Toda Castilla y León, salvo Soria, está este sábado en aviso amarillo por nevadas, con riesgo importante y alerta naranja, por hasta cinco centímetros de espesor en 24 horas a partir de 800 metros en la zona de Meseta de Ávila y Segovia, según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web.

Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales; y con la amarilla, las nevadas no afectarán a la seguridad de las personas pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha desplegado en Aragón y Castilla y León 633 equipos quitanieves y preparado una capacidad de almacenamiento de 116.425 toneladas de fundentes para hacer frente a las nevadas que puedan producirse en ambas comunidades.

Con datos de las 17.30 de la Dirección General de Tráfico, recogidos por EFE, hay cinco tramos de carreteras de Castilla y León en los que se precisan cadenas y ni pueden circular ni camiones ni autobuses, y se mantiene cerrada la DSA-191 en Candelario, Salamanca.

Los tramos con cadenas son en Burgos la BU-571 y la BU-574, en Río de la Sía y Ahedo de las Pueblas; también la DSA-191 en otro tramo, también en Candelario, en Salamanca; y el puerto de Navacerrada, en la CL-601, en Segovia.EFE