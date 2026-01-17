Espana agencias

Machac frena la reacción de Humbert y amarra el segundo título de su carrera

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- El checo Tomas Machac evitó la reacción del francés Ugo Humbert, que llevó el partido al tercer set, y, con 6-4, 6-7(2) y 6-2, logró el título del torneo de Adelaida, el segundo en su carrera tras el conseguido en Acapulco el pasado año.

Actualmente situado en el puesto 35 del ránking ATP, aunque llegó a ser top 20 en marzo pasado, completó una estupenda semana para el tenis checo y se unió al éxito de su compatriota Jakub Mensik, que este sábado superó al argentino Sebastian Báez y logró el trofeo de Auckland.

Machac, que contaba también con la final en Ginebra en 2024, de la que salió derrotado, ascenderá al puesto 24 del ránking ATP después de amarrar su primer éxito en el 2026, en puertas del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

El checo no pudo cerrar el triunfo en dos mangas porque Humbert, verdugo del español Alejandro Davidovich en semifinales, disfrutó de una mejoría en el segundo parcial para igualar el encuentro y llevarlo al set definitivo, después de dos horas y 25 minutos.

Fue la revancha de Machac, que había perdido con el galo en el único encuentro previo entre ambos, en Tokio en el 2024. EFE

