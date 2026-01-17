Luis Castro: “El penalti cambió el partido”

Madrid, 17 ene (EFE).- El portugués Luis Castro, entrenador del Levante, dijo que el penalti a favor del Real Madrid, que transformó el francés Kylian Mbappé, “cambió” un partido en el que su equipo perdió 2-0 y lamentó no haber aprovechado “las primeras buenas oportunidades” para “hacer más daño mentalmente”.

“Hemos hecho una primera mitad muy buena, muy coherente con lo que queríamos hacer. Tuvimos las primeras buenas oportunidades y tuvimos tres balones al área en los que tuvimos que hacer más daño, además de dos faltas cerca del área. El penalti cambio el partido, la transición ofensiva del Real Madrid era una de las situaciones peligrosas para nosotros, pero perdimos un balón y en transición nos hicieron daño”, destacó en rueda de prensa.

“Si hubiésemos aprovechado una de las oportunidades de la primera parte podríamos haber hecho daño mentalmente y tener más oportunidades de marcar. Pero el equipo ha estado bien en momentos en transición y con balón, pero juegas contra el Madrid y después de perder en dos competiciones vienen con todo, con un equipo muy diferente al de la Copa. Pero estoy muy contento con la primera mitad”, continuó.

“Hemos perdido en el Bernabéu por uno o dos detalles, no porque hayan hecho 50 oportunidades y hayamos tenido suerte”, afirmó.

Luis Castro, a pesar de que el Levante sólo ha ganado uno de sus últimos diez partidos, quiso ver el vaso “medio lleno”.

“Depende como lo mires. Una victoria en diez partidos, pero en los últimos cuatro partidos solo hemos perdido una, y es en el Bernabéu, que no es vergonzoso. Yo miro el vaso medio lleno y no medio vacío”, apuntó.

Por otro lado, no quiso entrar a valorar los pitos recibidos por el brasileño Vinícius Junior por parte de la afición del Real Madrid. "¿Juega en el Levante? No. No hablo de Vinícius", contestó. EFE