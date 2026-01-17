Luis Casimiro: "Creemos en lo que hacemos y estamos teniendo personalidad"

Andorra la Vella, 17 ene (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán Lugo, elogió a su equipo después de remontar un partido ante el MoraBanc Andorra que llegó a perder por 19 puntos y que ganó con un triple final de Francis Alonso.

"Creemos en lo que hacemos y estamos teniendo personalidad", afirmó.

"Hemos jugado bien excepto el segundo cuarto. En ese período no hemos estado a la altura del partido a nivel de agresividad y energía. Además hemos regalado tiros libres por no ser duros y después en la reanudación lo hemos solucionado muy bien. Eso sí, el segundo cuarto nos ha penalizado. La reacción del equipo ha sido muy buena después de responder a una diferencia amplia de ellos", destacó.

"Cuando vas perdiendo de tanto no piensas en situaciones psicológicas. Después de ir perdiendo hemos mantenido el trabajo y hemos sido más duros. Nos hemos puesto arriba en el marcador y el equipo mentalmente ha sido fuerte. Hemos estado acertados en la pintura y en un tiro final cualquiera puede ganar, pero hay que llegar a ese extremo si quieres ganar", subrayó.

El Breogán Lugo lleva ganados siete partidos consecutivos al MoraBanc Andorra. "En las siete no he estado yo... Las estadísticas están ahí, pero están más cerca de romperse", dijo.

Casimiro elogió a Francis Alonso por sus 28 puntos y su triple decisivo: "Siempre ha jugado así conmigo. En Unicaja Málaga jugó muy bien cuando era muy joven y recién llegado de la universidad. Francis ahora está más maduro, va cumpliendo años y está en plenitud. Está valorando mucho su vuelta a la ACB después de su paso por LEB Oro. Me alegro mucho por él". EFE

