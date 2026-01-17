Luena (PSOE) asegura que el acuerdo de Mercosur es "muy positivo" para la UE y España

Logroño, 17 ene (EFECOM).- El eurodiputado socialista riojano, César Luena, ha afirmado que el acuerdo firmado este sábado, en Paraguay, entre la Unión Europea (UE) y Mercosur es "una alianza estratégica clave", que crea la mayor zona de libre comercio del mundo y un acuerdo "muy equilibrado y positivo tanto para la UE y para España".

Luena, en una nota, ha añadido que este acuerdo "profundiza las relaciones con un bloque de más de 270 millones de consumidores y genera grandes oportunidades para las empresas españolas en todos los sectores, incluido el sector primario".

Además, entiende que, con este acuerdo "se fomenta el desarrollo sostenible y la protección ambiental, al tiempo que se refuerzan las fuentes de suministro y las cadenas globales de valor".

Se estima, ha precisado, que el ahorro arancelario para España alcanzará los 500 millones de euros y que se producirá un aumento del PIB de hasta el 0,23 %, con "efectos positivos sobre el empleo, los salarios y el bienestar general".

Desde su punto de vista, este pacto "beneficiará de manera destacada al sector del vino", al facilitar el acceso a mercados con "alto potencial como Brasil en un contexto de inestabilidad global y necesidad de diversificar destinos comerciales".

Su impacto podría traducirse, según estimaciones del Ministerio de Economía, en un aumento de entre el 40 % y el 50 % de las exportaciones, ha detallado el eurodiputado riojano.

“Mercosur constituye una oportunidad clave para fortalecer la competitividad y asegurar la sostenibilidad a largo plazo del vino español”, ha subrayado.

También ha afirmado que "España, bajo el liderazgo decisivo del presidente Pedro Sánchez, ha sido una de las voces más firmes en Europa en defensa del acuerdo", al apostar por una UE que "lidere el comercio abierto y no ceda ante el repliegue proteccionista". EFECOM