Espana agencias

Lucas Eguibar sufre una caída en Dongbeiya (China) que le impide llegar a semifinales

Guardar

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- El español Lucas Eguibar sufrió una aparatosa caída este sábado en las finales de la Copa del Mundo de snowboard cross en Dongbeiya (China) que le impidió pasar a las semifinales de la competición, si bien las pruebas médicas determinaron que no padece ninguna lesión y podrá participar en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo.

Eguibar se desequilibró en uno de los saltos a mitad del trazado cuando iba cuarto y, al levantarse, se retiró de la pista con una ligera cojera que le generó incertidumbre sobre su estado físico hasta que el examen médico disipó las dudas.

"Me duelen los dos tobillos muchísimo, me duele todo, hasta el alma. Pero a pesar de eso, agradecido de que no me haya pasado nada más, porque podía haber sido mucho más grave. Ahora a descansar y ver si en unos días estoy mejor y a ver si llego a los Juegos a tope", describió el deportista vasco en declaraciones a EFE.

Eguibar, de 31 años, es una de las grandes bazas de España para conseguir medalla en los Juegos que comienzan el próximo 6 de febrero.

Serán su cuarta participación olímpica después de Sochi 2014 y Pekín 2022, donde consiguió sendos diplomas, y Pyeongchang 2018, en los que fue abanderado del equipo español.

En Dongbeiya, Eguibar, campeón del mundo de snowboard cross en 2021. se clasificó ayer, viernes, en la primera ronda con el duodécimo mejor tieempo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

2-0. Triunfo en el caos

Infobae

Unai Gómez juega en Mallorca su partido 100 con el Athletic

Infobae

Pau Navarro: "La regularidad nos has guiado a la victoria"

Infobae

El estadounidense Brock Heger revalida el título del Dakar en SSV

Infobae

Ancelotti, presente en el Bernabéu

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los coches más

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

Un camionero que transporta 12.500 kilos de chocolate con un valor de 110.000 euros desvía la carga y la revende por 1.200 euros: condenado a 1 año de cárcel

ECONOMÍA

Los trabajadores venezolanos arrebatan a

Los trabajadores venezolanos arrebatan a los colombianos el primer puesto de nuevas afiliaciones extranjeras a la Seguridad Social

Un año de Murtra en Telefónica: un nombramiento polémico por su cercanía con Pedro Sánchez, un ERE y un nuevo plan para recuperar la rentabilidad

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey