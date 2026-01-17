Los países de la UE se reunirán este domingo tras los aranceles de Trump por Groenlandia

Bruselas, 17 ene (EFECOM).- Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria este domingo tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyen su plan de anexión de la isla. EFECOM
