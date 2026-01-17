Los lugares de memoria democrática: desde cárceles y palacios hasta una mina e islas

Sol Carreras

Madrid, 17 ene (EFE).- El Gobierno ha declarado ya 20 lugares de memoria democrática en España y ha iniciado el proceso para declarar otros 18, entre los que hay fechas destacadas de la historia pero también espacios variopintos, como antiguas prisiones, palacios, un teatro, una mina, un puente, varias ciudades e incluso islas.

A esta lista se acaba de incorporar en 2026 el templo masónico de Tenerife, sobre el que el Gobierno ha iniciado el expediente para declararlo lugar de memoria democrática.

Con esta figura, recogida en la ley de Memoria Democrática de 2022, el Ejecutivo pretende reconocer y explicar la historia que hay detrás de espacios físicos o de patrimonios inmateriales vinculados a la represión franquista o a la lucha por la democracia.

Tras la publicación en el BOE de un lugar de memoria democrática, lo habitual es instalar en estos enclaves una placa o paneles informativos.

Un mapa elaborado por la Agencia EFE recoge los 20 lugares de memoria democrática declarados hasta ahora en España y los 18 en proceso de declaración (incoados), la mayoría de ellos ubicados en la Comunidad de Madrid y en Andalucía.

De los 20 lugares declarados en España, seis corresponden al año 2025, entre ellos la antigua Dirección General de Seguridad franquista ubicada en la Real Casa de Correos de Madrid, actual sede del Gobierno regional, un edificio que es famoso además por albergar el reloj de las campanadas de fin de año.

Este lugar de memoria ha sido el que más titulares ha acaparado por el enfrentamiento político que desató entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que llegó a recurrir su declaración ante la Justicia.

Sin embargo, a lo largo de 2025 el Gobierno declaró otros cinco lugares de memoria que pasaron algo más desapercibidos, incluyendo dos en la capital: la antigua cárcel de Carabanchel y la tapia del cementerio de La Almudena donde hubo fusilamientos.

A ellos se sumaron la ciudad de Alicante, la antigua prisión de Murcia y ‘La Desbandá’, en reconocimiento a las miles de víctimas bombardeadas por el ejército sublevado en su éxodo por carretera de Málaga a Almería durante la guerra civil.

La propia Ley de 2022 declaraba expresamente tres lugares de memoria: el Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos), el Panteón de España (antiguo panteón de hombres ilustres, en Madrid) y el centro documental de la memoria histórica, en Salamanca.

Además, esta misma norma preveía la declaración del fuerte de San Cristóbal, en Navarra, aunque el proceso para hacerlo no ha comenzado hasta 2025.

El primer lugar de memoria que declaró el Gobierno tras la aprobación de la ley fue la localidad de Gernika (Guipúzcoa), en 2024, y ese mismo año se unieron a la lista varios enclaves relacionados con el periodo liberal, como el Real teatro de Las Cortes de Cádiz o el antiguo convento de San Hermenegildo, en Sevilla.

Habitualmente los lugares de memoria democrática son espacios físicos, pero el Gobierno también prevé el reconocimiento de fechas o de acontecimientos significativos.

De hecho, entre los 18 lugares de memoria cuyo proceso de declaración ha iniciado ya el Gobierno con su incoación, prácticamente todos ellos en 2025, están las manifestaciones del 27 de febrero de 1981 a favor de la democracia y la matanza de los abogados de Atocha del 24 de enero de 1977.

También hay lugares físicos incoados, como el edificio situado en Via Laietana 43, en Barcelona, que fue sede de la policía en el franquismo; las ciudades de Ferrol (A Coruña) y de Eibar (Guipúzcoa); el palacio de La Magdalena, en Santander; la mina de La Camocha, en Gijón, o las islas de San Simón y San Antón, en Redondela (Pontevedra).

El Gobierno ha instalado también placas de lugares de memoria en puntos del extranjero como el Ateneo español de México; la tumba de Antonio Machado en Collioure y la de Manuel Azaña en Montauban, en ambos casos en Francia, o en el Jardín de los Combatientes de La Nueve, que homenajea a los soldados españoles del Ejército francés que liberaron París de los nazis.

Además, con motivo de la celebración en 2025 de los 50 años del inicio de la Transición tras la muerte del dictador Francisco Franco, el Gobierno anunció su intención de declarar más de treinta lugares de memoria, algunos de ellos pendientes, como el Congreso de los Diputados o los juegos olímpicos de Barcelona de 1992. EFE

