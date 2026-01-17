Espana agencias

Los Hispanos se jugarán la clasificación con Alemania

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- La selección española de balonmano, que ese sábado se impuso por 25-30 a Austria, se jugará el próximo lunes (20:30) la clasificación para la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega con una Alemania que cayó este sábado por la noche contra todo pronóstico por 30-27 ante el conjunto serbio.

Un duelo en el que a los de Jordi Ribera, que cuenta por victorias sus partidos en el torneo, les valdría hasta una derrota por un máximo de dos tantos para asegurar su presencia en el torneo.

No obstante, los Hispanos deberán ganar o empatar si quieren acceder con dos puntos en su casillero, los máximos posibles, a una segunda ronda en la que se enfrentaría con los dos primeros clasificados de los grupos B, que conforman Dinamarca, Portugal, Rumanía y Macedonia, y C, que integran la selecciones de Francia, Noruega, República Checa y Ucrania.

Cábalas que nadie hubiera podido imaginar tras los cuatro goles de ventaja (13-17) con los que Alemania, la vigente subcampeona olímpica, cerró la primera parte del duelo ante el equipo serbio, que dirige el español Raúl González

Pero ni así se rindió el conjunto balcánico, que, aferrado a las paradas de Dejan Milosavljev, autor de doce intervenciones, y, sobre todo, el buen hacer del joven Stefan Dodic, elegido mejor jugador del partido, dio la vuelta al marcador en el segundo tiempo.

De nada le valió a Alemania la entrada a falta de dieciocho minutos para el final de su gran estrella, el portero Andy Wolff, que tan sólo pudo atajar cuatro balones, pese a que en su primera intervención detuvo un penalti.

Y eso que el conjunto germano pareció reconducir la situación cuando a falta de ocho minutos para la conclusión volvió a tomar la delantera en el marcar (23-24) en el tanteador, tras firmar un parcial de 0-3 aprovechando una exclusión del serbio Nemanja Ilic.

Un mejo espejismo ya que Serbia de la mano de un sensacional Dodic, que no se cansó de asistir a sus compañeros, se alzó finalmente con la victoria (30-27) tras firmar un contundente parcial de 6-3 en los seis minutos finales, en los que el conjunto germano naufragó por completo.

Desenlace que abre a Serbia las puertas de la segunda fase, que antes del inicio de la contienda parecía tener cerradas, aunque para ello deberá ganar el lunes (18:00) a Austria, que dirige el español Iker Romero.

Por su parte, España y Alemania se jugarán el acceso al siguiente turno en una reedición de la semifinal olímpica que ambos equipos disputaron hace dos años en los Juegos en París y en la que se impuso por 25-24 el conjunto germano.

Un marcador que no valdría en esta ocasión a los del islandés Alfred Gislason que deberán ganar por más de dos goles a España para continuar en la competición si Serbia no falla y vence previamente a una Austria que llega ya eliminada a la cita. EFE

