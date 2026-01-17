Espana agencias

Lisci: "Por una vez ha girado la suerte a nuestro favor"

Pamplona, 17 ene (EFE).- El entrenador de Osasuna, el italiano Alessio Lisci celebró la victoria de su equipo en el minuto 92 gracias al tanto de Víctor Muñoz, debido en parte a tener la suerte a su "favor", en acciones determinantes como la mano de Boyomo, que el colegiado no decretó como penalti.

"Ellos se merecían una victoria así y la forma de ganar, en el último minuto, siempre te da un subidón grande. Me alegro por los jugadores y la afición”, afirmó Lisci sobre la victoria por 3-2 ante el Oviedo.

"Para mí no es penalti. He de decir que si en el VAR no tienes una persona valiente igual no llama. Ha habido situaciones nuestras este año más importantes y el VAR no ha entrado”, opinó sobre la mano no pitada de Boyomo dentro del área, incidiendo en la valentía del VAR.

El romano comentó que la Liga se trata "de una carrera muy larga", incidiendo en la necesidad de ir partido a partido, empezando por el choque de Vallecas de la próxima semana.

Gol de Víctor Muñoz en el 93: "El partido estaba muy roto, hemos ido a apretando y los hemos conseguido”.

"Budi es Budi, y la facilidad que tiene para meter gol, porque los dos tantos de hoy no son fáciles de rematarlos al primer toque”, continuó sobre el delantero croata, quien alcanzó los 8 tantos en el presente ejercicio.

"Se ha generado un aura negativa alrededor del equipo que es demasiado exagerada porque no suma. Llegábamos hoy que parecíamos que íbamos últimos y que nada funcionaba”, finalizó el míster sobre cómo llegaba el equipo a este duelo. EFE

