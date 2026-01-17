Espana agencias

Lakovic: “No recuerdo una derrota así, pero esto tiene solución”

Las Palmas de Gran Canaria, 17 ene (EFE)- El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, no dudó en afirmar que no recordaba “una derrota así” a nivel anímico de su equipo, tras la cosechada ante el Hiopos Lleida en ACB (50-68), y señaló que están “jodidos pero esto tiene solución”.

“Ante todo, felicitar al Lleida, nos ha sobrepasado en juego y en calidad. Ha sido un partido muy malo desde el principio. No diría sin esfuerzo, pero hemos entrado con muchas dudas anímicamente, bajos de moral, y eso se ha visto en el momento de tomar decisiones”, explicó el técnico esloveno.

En su opinión, “es difícil de explicar, pero sí tiene soluciones. La temporada está a medio camino y los jugadores son conscientes de la situación. Hay que unirnos y preparar ya el siguiente partido”.

Con respecto a la pitada final que otorgó la afición al equipo tras finalizar el choque, Lakovic señaló que “es normal y entendible".

"Nuestra gente ha visto a nuestro equipo hacerlo muy bien y también al revés. Los pitos los tenemos que aceptar porque no lo hemos hecho bien. Y en cuanto a la responsabilidad, me pongo yo el primero”, añadió.

Con respecto al fichaje del escolta Kassius Robertson, movimiento que se filtró en mitad del encuentro, Lakovic evitó dar detalles y se limitó a decir que “en breve el club dará un comunicado informando”.

Asimismo, y tras despedirse de la Copa, reconoció que la entidad grancanaria “no deja de mirar el mercado” y ahora tratan “de seguir sacando victorias para tener opciones para los playoffs”. EFE

