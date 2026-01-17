Espana agencias

La Prensa Deportiva de Madrid distingue a la selección española por el Mundial de 2010

Madrid, 17 ene (EFE).- La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) ha concedido un reconocimiento especial a la selección española de fútbol con motivo del quince aniversario del triunfo en el Mundial de 2010 de Sudáfrica que se conmemoró el pasado año.

La distinción se entregará en la gala de los Premios APDM 2025 que se celebrará en Madrid el próximo día 26, informa esta entidad en un comunicado.

Según la APM, el reconocimiento busca rendir homenaje "a una generación que cambió la historia, cuyo legado trasciende el palmarés y sigue siendo símbolo de excelencia, identidad y orgullo deportivo".

"Un triunfo que marcó un antes y un después en la historia del deporte español. Aquel campeonato supuso mucho más que la conquista de un título", remarca la asociación periodística. EFE

EFE

Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

