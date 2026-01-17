La Junta de Andalucía reclama al Gobierno una financiación autonómica "justa"

Granada, 17 ene (EFE).- La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha reclamado este sábado una financiación "justa" para Andalucía porque el modelo impulsado por el Gobierno de España no es acorde, asegura, a las necesidades de esta comunidad.
Díaz, que ha presentado el balance de viajeros 2025 del Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada, ha señalado que los datos demuestran que no se trata de una financiación justa para Andalucía, porque "un catalán va a recibir 389 euros más que un andaluz".
"Desde Andalucía tenemos que alzar la voz para que esto no sea una realidad, necesitamos una financiación justa y un modelo justo", ha dicho la consejera.
Díaz ha apuntado que una financiación adecuada es necesaria para levar a cabo las políticas públicas que necesitan y demandan los andaluces, por lo que lo seguirán reclamando al Gobierno de España. EFE