La familia del naufragio en Indonesia despide a sus muertos con "dolor inmenso " y "paz"

València, 17 ene (EFE).- La mujer que sobrevivió al naufragio de un barco turístico en Indonesia en el que murieron cuatro familiares ha señalado este sábado que, desde "un dolor inmenso", pero también desde la paz, la familia reafirma su compromiso con la "búsqueda de una justicia sin odio ni rencor que honre" la memoria de sus fallecidos y les permita "seguir adelante con dignidad", y pide a la sociedad: "No os olvidéis de nosotros".

Así lo ha expresado Andrea Ortuño en un comunicado compartido en el funeral celebrado este sábado en la parroquia San Josemaría Escrivá de València en memoria de los cuatro valencianos fallecidos en el naufragio: su marido y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, Fernando Martín, y tres menores.

Tras naufragar el barco en el que viajaban el pasado 26 de diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo, Andrea fue rescatada junto a su hija de 7 años, pero fallecieron su hija Lía, de 12 años, su marido, Fernando, y un hijo de este, Mateo, de 9 años, mientras sigue desaparecido Quique, de 10 años, hijo de Andrea y una expareja.

En un texto que ha hecho público durante la ceremonia religiosa, para la que se pidió intimidad, la mujer ha expresado, en nombre de las familias afectadas "y hablando como solo una", el "más sincero y profundo agradecimiento" a todas las personas, colectivos, cuerpos y fuerzas de seguridad y a la representación consular que les ha "acompañado personalmente en estos días tan difíciles" y que "desde el primer momento han actuado con responsabilidad, respeto y una profunda humanidad".

"Gracias también a la inmensa mayoría de los medios de comunicación, por la sensibilidad, el cuidado y la prudencia con la que han tratado una tragedia que es íntima, pero que ha conmovido a tantas personas", señala la nota.

"Gracias a nuestras familias y a todos nuestros amigos; a quienes han estado cerca físicamente y a quienes, aun estando lejos como en Uruguay, nos han hecho llegar su apoyo. Gracias a quienes nos han escrito por redes sociales o cualquier medio, a quienes han llamado, y también a quienes, sin hacerlo, ya sea porque no han sabido o no han querido molestar, nos han tenido presentes en su pensamiento y en su corazón", prosigue.

"Nuestro agradecimiento sincero al pueblo de Labuan Bajo, por su cariño, su solidaridad y por el amor con el que nos han acompañado en todo momento y a todas las personas que participaron en las labores de búsqueda. A los equipos de rescate, a los voluntarios y, muy especialmente, a nuestros buzos, que nos dieron sus pulmones y también sus alas, entregándose más allá del deber, con una generosidad que nunca olvidaremos", señala el comunicado, que añade las palabras "teri makasih", que se traduce en un "gracias" en indonesio.

La familia agrade también a la sociedad valenciana y a la sociedad española en su conjunto "demostrar una vez más su calidez humana, su empatía y su capacidad de acompañar en el dolor sin pedir nada a cambio"

"Hoy acompañamos a los nuestros a la habitación de al lado, con un dolor inmenso, pero también con la serenidad de saber que están en un lugar mejor. Desde esa paz, reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de una justicia tranquila, sin odio ni rencor; una justicia que honre su memoria y nos permita seguir adelante con dignidad", explica la misiva.

"Gracias, de corazón, a todas las personas de buena voluntad que nos han sostenido en este camino. Nunca lo olvidaremos y os pedimos que no os olvidéis de nosotros. Gracias", concluye. EFE

