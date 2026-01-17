Espana agencias

La exdiputada de Podemos, Tomé plantea una candidatura de la izquierda en Asturias en 2027

Guardar

Oviedo, 17 ene (EFE).- La diputada asturiana Covadonga Tomé, expulsada de Podemos en 2024 tras ser cabeza por esta formación en las últimas elecciones autonómicas, iniciará negociaciones con las fuerzas de la "izquierda alternativa" de la comunidad con el objetivo de presentar una candidatura única en los comicios de 2027.

Tomé, diputada del grupo mixto en el parlamento asturiano e impulsora de la plataforma política Somos Asturies, ha enviado su propuesta para mantener reuniones con IU, Podemos, Movimiento Sumar Asturias, Izquierda Asturiana, Aína y Equo de cara a conformar una "candidatura única, progresista y verdaderamente transformadora" en los próximos comicios.

Así lo ha señalado en rueda de prensa la parlamentaria que resultó electa en los comicios autonómicos de 2023 por las listas de Podemos, formación de la que fue expulsada en marzo de 2024, y que ahora forma parte del grupo mixto en la cámara asturiana.

"Confluir a las elecciones desde la izquierda dispersos sin ser capaces de llegar a acuerdos sería un suicidio al que no queremos asistir", ha apuntado la parlamentaria.

Tomé ha realizado este anuncio junto a varios miembros de Somos Asturies, entre los que se encuentran exrepresentantes de Podemos como Daniel Ripa, Rubén Rosón o Enrique López, y ha señalado que su plataforma lleva "muchos meses" trabajando en este proyecto en el que no deberán importar las "siglas" sino avanzar hacia una comunidad "ecologista, feminista y con justicia social".

Aunque ya se han mantenido contactos con estas formaciones de izquierda, ahora se ha enviado una propuesta formal para conversar, que ha sido recibida ya por algunas de "forma abierta y positiva".

La plataforma política considera que la base de una confluencia pasa por diseñar un programa común de mínimos entre todas las fuerzas para atajar los problemas de vivienda o el reforzamiento de los servicios públicos.

Tanto Tomé como sus dirigentes más próximos fueron expulsados de Podemos por promover un encierro en la sede del partido en Gijón en las jornadas previas a la presentación de la candidatura a las elecciones autonómicas de mayo 2023 que ella encabezaba tras imponerse en las primarias.

Además, la acusaron de haber hecho declaraciones públicas consideradas contrarias a los estatutos de Podemos y de no haber abonado las cantidades mensuales que, en función de la normativa interna, debería haber donado al partido tras tomar posesión de su cargo como parlamentaria.

Tras su expulsión, Tomé asumió su desvinculación "total" con Podemos Asturias y retiró las referencias a ese partido de la cartelería, el correo electrónico o cualquier material relacionado con el trabajo parlamentario que lleva a cabo desde el Grupo Mixto. EFE

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El estadounidense Brock Heger revalida el título del Dakar en SSV

Infobae

Ancelotti, presente en el Bernabéu

Infobae

Mbappé y Asencio dan la victoria al Real Madrid en una tarde de pitos (2-0)

Infobae

El KH-7 Ecovergi Team gana el Dakar en la categoría Mission 1.000 por tercera vez

Infobae

Presidentes latinoamericanos llegan a Paraguay para la firma del acuerdo UE-Mercosur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los coches más

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

Un camionero que transporta 12.500 kilos de chocolate con un valor de 110.000 euros desvía la carga y la revende por 1.200 euros: condenado a 1 año de cárcel

ECONOMÍA

Los trabajadores venezolanos arrebatan a

Los trabajadores venezolanos arrebatan a los colombianos el primer puesto de nuevas afiliaciones extranjeras a la Seguridad Social

Un año de Murtra en Telefónica: un nombramiento polémico por su cercanía con Pedro Sánchez, un ERE y un nuevo plan para recuperar la rentabilidad

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey