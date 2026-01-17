La exdiputada de Podemos, Tomé plantea una candidatura de la izquierda en Asturias en 2027

Oviedo, 17 ene (EFE).- La diputada asturiana Covadonga Tomé, expulsada de Podemos en 2024 tras ser cabeza por esta formación en las últimas elecciones autonómicas, iniciará negociaciones con las fuerzas de la "izquierda alternativa" de la comunidad con el objetivo de presentar una candidatura única en los comicios de 2027.

Tomé, diputada del grupo mixto en el parlamento asturiano e impulsora de la plataforma política Somos Asturies, ha enviado su propuesta para mantener reuniones con IU, Podemos, Movimiento Sumar Asturias, Izquierda Asturiana, Aína y Equo de cara a conformar una "candidatura única, progresista y verdaderamente transformadora" en los próximos comicios.

Así lo ha señalado en rueda de prensa la parlamentaria que resultó electa en los comicios autonómicos de 2023 por las listas de Podemos, formación de la que fue expulsada en marzo de 2024, y que ahora forma parte del grupo mixto en la cámara asturiana.

"Confluir a las elecciones desde la izquierda dispersos sin ser capaces de llegar a acuerdos sería un suicidio al que no queremos asistir", ha apuntado la parlamentaria.

Tomé ha realizado este anuncio junto a varios miembros de Somos Asturies, entre los que se encuentran exrepresentantes de Podemos como Daniel Ripa, Rubén Rosón o Enrique López, y ha señalado que su plataforma lleva "muchos meses" trabajando en este proyecto en el que no deberán importar las "siglas" sino avanzar hacia una comunidad "ecologista, feminista y con justicia social".

Aunque ya se han mantenido contactos con estas formaciones de izquierda, ahora se ha enviado una propuesta formal para conversar, que ha sido recibida ya por algunas de "forma abierta y positiva".

La plataforma política considera que la base de una confluencia pasa por diseñar un programa común de mínimos entre todas las fuerzas para atajar los problemas de vivienda o el reforzamiento de los servicios públicos.

Tanto Tomé como sus dirigentes más próximos fueron expulsados de Podemos por promover un encierro en la sede del partido en Gijón en las jornadas previas a la presentación de la candidatura a las elecciones autonómicas de mayo 2023 que ella encabezaba tras imponerse en las primarias.

Además, la acusaron de haber hecho declaraciones públicas consideradas contrarias a los estatutos de Podemos y de no haber abonado las cantidades mensuales que, en función de la normativa interna, debería haber donado al partido tras tomar posesión de su cargo como parlamentaria.

Tras su expulsión, Tomé asumió su desvinculación "total" con Podemos Asturias y retiró las referencias a ese partido de la cartelería, el correo electrónico o cualquier material relacionado con el trabajo parlamentario que lleva a cabo desde el Grupo Mixto. EFE

