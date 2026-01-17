La ANC pide a los partidos independentistas que rechacen la propuesta de financiación

Barcelona, 17 ene (EFE).- La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha pedido este sábado a los partidos independentistas que rechacen la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica acordado entre ERC y el Gobierno, al considerar que apoyarlo supone "validar el expolio fiscal" de Cataluña.

En un comunicado, la entidad independentista ha considerado que los 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña que contempla el nuevo sistema "no representan una corrección del déficit fiscal estructural, sino una redistribución derivada del crecimiento coyuntural de la recaudación".

La ANC ha instado a los partidos independentistas a que "no validen el expolio fiscal y que, por tanto, rechacen la propuesta tal y como está planteada".

Asimismo, ha alertado que el independentismo "necesita un cambio de estrategia con urgencia".

El plenario del Secretariado Nacional de la ANC ha aprobado hoy su posición sobre el nuevo modelo de financiación, así como el nombramiento de Jordi Alsina como nuevo tesorero de la organización. EFE