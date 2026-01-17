Espana agencias

La ambición baskonista mira hacia arriba ante la visita del Manresa

Vitoria, 17 ene (EFE).- La ambición del Kosner Baskonia se dispara con la visita este domingo de un mejorado Baxi Manresa, en un duelo con sabor copero correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa.

Los de Paolo Galbiati, virtualmente clasificados para la Copa del Rey, aspiran lograr la sexta victoria seguida que les coloque cerca de los puestos de cabeza de serie.

El italiano sigue sin contar con Markus Howard ni con Tadas Sedekerskis y deberá elegir que extracomunitario se queda fuera, aunque Markquis Nowell es el señalado.

Los vitorianos llegan a este duelo tras romper el maleficio de no haber ganado en la Euroliga lejos de casa.

Después de 394 días el cuadro vitoriano logró arrancar un triunfo como visitantes en Estambul ante el Efes y recibió un chute de energía para encarar la recta final de la primera vuelta de la liga ACB.

Tim Luwawu-Cabarrot, líder anotador del Baskonia, no tuvo su mejor día en Alemania pero los azulgranas dieron un paso adelante que podría valer para el futuro más cercano, que pasa por sumar victorias de cara a la Copa del Rey.

Los manresanos, por su parte, han comenzado a sumar victorias lejos de casa y suponen una amenaza importante gracias a la aportación de Retin Obasohan que ha subido sus números en los últimos partidos.

Álex Reyes y Hugo Benítez son otros dos de los jugadores más peligrosos de Diego Ocampo.

Dani Pérez vuelve a ser la única baja del cuadro manresano, que esta semana anunció la desvinculación de Grant Golden. EFE

jd/ida/apa

