José Juan Romero: "Cuando el futbolista lo da todo, no tengo nada que reprochar"

Ceuta, 17 ene (EFE).- El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, analizó este sábado la derrota por 0-3 ante el Real Valladolid "desde la serenidad", según precisó, y dejó claro que "cuando el futbolista lo da todo" en el campo, no tiene "nada que reprochar".

En rueda de prensa, Romero señaló que, "evidentemente, no han salido las cosas, el fútbol al final depende de un resultado y no ha sido favorable, pero sí es verdad que el día del Andorra el balón parado" dio a su equipo el triunfo y en este partido se lo "ha quitado", en relación a los dos primeros goles encajados a la salida de sendos saques de esquina.

"Cuando el futbolista, en actitud, lo da todo, no tengo nada que reprochar y lo único que puedo decir es que hay que seguir trabajando y seguir creciendo hasta donde dé, porque esta derrota no cambia absolutamente nada, ni un ápice", afirmó el técnico andaluz.

También incidió en la falta de acierto en los metros finales y dijo que al Ceuta le faltó "ese último pase, esa última finalización, ese último toque dentro del área", reconociendo que es un aspecto que el equipo viene pagando en una categoría de gran exigencia.

"Por eso digo que tiene todavía mucho más mérito lo que estamos haciendo, ya que el Valladolid, salvo el balón parado, que es por lo que se ha decantado el partido, no había sido mejor que el Ceuta, para nada", comentó.

Romero aseguró que, a pesar de la goleada encajada, hay que tener "dramatismo cero" y añadió: "estamos privilegiadamente situados y me comen los demonios porque no quiero perder ni a las cartas, pero la temporada es larga y exigente".

Recordó, además, que LaLiga Hypermotion no permite relajaciones y que cualquier detalle decide los partidos. "Ésta es una categoría que no perdona", sentenció. EFE