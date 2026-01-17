Espana agencias

Joan Plaza: "Lo de tener fuerzas es muy vuestro. A mí me sobran las fuerzas"

Andorra la Vella, 17 ene (EFE).- Joan Plaza, entrenador del MoraBanc Andorra, dijo este sábado, tras la derrota ante el Río Breogán Lugo, la sexta consecutiva, que le "sobran las fuerzas" para revertir la situación de su equipo.

"Lo de tener fuerzas es muy vuestro. A mí me sobran las fuerzas", dijo a los periodistas después del partido.

"En está ecuación que vosotros comentáis falta que aquí hoy faltaban jugadores y algunos han jugado medio cojos. Hay muchos motivos y también hay cosas muy buenas, pero esos agujeros negros en los partidos no se tienen que repetir más", destacó.

"Tenemos momentos que desaparecemos y tenemos que estar preparados para sufrir. El equipo hace cosas muy chulas y luego no tanto porque no somos sólidos ni constantes", añadió.

"No hemos sido capaces de parar las caídas de sus pívots y tampoco de sus tiros de 2 con un 70%. Además hemos cometido 17 pérdidas y todo esto les ha hecho meterse en el partido a ellos. Siempre hay minutos que tomamos malas decisiones y el último tiro lo ha hecho Francis Alonso, que es un gran tirador aunque estaba bien punteado por Aaron Best", explicó.

Plaza no quiso quejarse de la actuación arbitral pese a las protestas del público: "Lo único que puedo hacer como entrenador es que me piten alguna técnica por protestar o hacer unas declaraciones explosivas que nunca he hecho en mi carrera como técnico. Lo único que me preocupa es aliviar esos parciales que recibimos y en el tema del arbitraje no puedo hacer nada. No podemos tener esas pájaras que no son premeditadas, pero a los árbitros yo no les puedo controlar".

"Se han vuelto a disparar las pérdidas", agregó, "y el rebote ofensivo no lo hemos vuelto a cerrar bien. Tenemos que jugar con la cabeza fría y el rebote es un tema de orgullo. A lo mejor tenemos que jugar con trampas defensivas como alguna zona o alguna mixta. No quiero, pero a lo mejor tocará hacerlo". EFE

