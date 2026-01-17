Jaume Pueyo logra en Oberhof un histórico séptimo puesto en un sprint de la Copa del Mundo

Redacción Deportes, 17 ene (EFE).- Jaume Pueyo hizo historia este sábado para el esquí de fondo español al clasificarse séptimo en la prueba sprint estilo libre de la Copa del Mundo de esquí de fondo disputada en la estación alemana de Oberhof.

Se trata del mejor resultado de un sprinter español en toda la historia de esta disciplina, aunque Juan Jesús Gutiérrez posee todavía el mejor resultado para un fondista nacional con su tercer puesto en la Copa del Mundo de Lamoura Mouthe (Francia) en 2000, informa la Real Federación Española de Deportes de Invierno.

Jaume Pueyo empezó la prueba con una novena plaza en la clasificatoria, a 2.10 segundos del mejor, el danés Lars Heggen.

En las baterías, Pueyo logró meterse por primera vez esta temporada en una semifinal. En esa instancia, el catalán lo dio todo, pero no fue suficiente para meterse en la gran final de una prueba en la que acabó en la séptima posición y en la que se impuso el noruego Lars Heggen.

"He tenido muy buenas sensaciones; necesitábamos este resultado tanto yo como el equipo. Estoy muy contento: En cuartos de final he corrido muy inteligente, he pasado a semifinal y ahí realmente he acabado satisfecho porque he entrado muy fuerte", explica Pueyo en declaraciones que difunde la RFEDI.

"Me he quedado algo clavado en la subida final y eso me ha hecho llegar en una posición que no podía afrontar con las mismas garantías ese sprint final, pero muy bien, muy contento", agrega. EFE