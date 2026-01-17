Espana agencias

Jagoba Arrasate: "Es una de esas victorias que puede marcar un punto de inflexión"

Palma, 17 ene (EFE).- El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, confía en que la victoria contra el Athletic Club (3-2) de este sábado pueda marcar un punto de inflexión en la temporada de su equipo.

"Hemos hablado de eso antes del partido, hemos tenido corazón, pero cabeza por momentos no, porque nos ponemos dos veces por delante y nos igualan, han hecho ocasiones pero el equipo ha puesto mucho corazón, ha creído, el público lo ha visto y es una de esas victorias que puede marcar un punto de inflexión", indicó.

"Venimos de dos derrotas, la clasificación aprieta y es fastidioso, en el descanso hemos hablado de eso. Hemos tenido varias ocasiones, en el penalti y la expulsión cambia el partido, hemos tenido opciones de cerrarlo pero ha aparecido Leo Román y lo más importante es que el Mallorca ha ganado", explicó sobre la situación de su equipo.

Respecto a la polémica arbitral, insistió en su idea de que no le gusta lo que está viendo: "Lo vimos en el partido de ayer, esas acciones se están convirtiendo en determinantes, no se están dando cuenta y hoy hemos tenido fortuna, la segunda es un forcejeo y es muy difícil ir de otra manera, ha sido determinante en los últimos partidos y no es bueno para el fútbol".

"Le doy valor a los puntos, a lo que hemos hecho en ataque, el Athletic juega a un ritmo muy alto y los penaltis han sido decisivos, la semana pasada nos perjudicaron y esta nos benefician, se están penalizando acciones accidentales", subrayó.

Uno de los aspectos más importantes para el técnico es mejorar la primera vuelta: "Está claro que teníamos que mejorar la primera vuelta, hoy lo hemos hecho porque contra el Athletic perdimos y hoy ganamos, empezamos con buen pie pero hay que seguir".

Sobre los rumores con el futuro de Vedat Muriqi, Arrasate lo normalizó debido a su rendimiento: "Que suscite interés es lo más normal del mundo cuando lleva 14 goles, no espero ningún movimiento y es determinante, a ver si empezamos a rentabilizar sus goles porque no lo estamos haciendo".

Por último, Arrasate se desmarcó tras la pregunta de si piensa en su propio futuro después de que hayan surgido las primeras noticias sobre una posible destitución. "Mi futuro es el del Mallorca, pienso en que tiene que ganar y tenemos que ser más competitivos", sentenció. EFE

