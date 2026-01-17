Investigan un segundo tiroteo en menos de 24 horas en Málaga sin heridos

Málaga, 17 ene (EFE).- La Policía Nacional investiga un incidente con arma de fuego ocurrido este viernes por la noche en la zona de la Trinidad de Málaga capital, el segundo en menos de 24 horas y ambos sin que consten heridos, para averiguar si están relacionados y localizar a los supuestos autores.

Fuentes policiales han informado este sábado a EFE de que el tiroteo se produjo sobre las 23:40 horas de este viernes y que por ahora se desconoce si está relacionado con el anterior.

Minutos después, sobre las 23:45 horas, el teléfono 112 recibió varias llamadas de personas que habían escuchado lo que parecían disparos en las calles Mármoles y Puente de la capital, por lo que el servicio de emergencias movilizó a la Policía Nacional y la Policía Local.

Por el momento no se han practicado detenciones relacionadas con este incidente, que se produjo en la misma jornada que otro registrado de madrugada, a las 02:40 horas de este viernes, en la misma zona de la ciudad.

Testigos alertaron de que habían oído varias detonaciones y se desplazaron al lugar agentes de la brigada de la Policía Científica. Los impactos alcanzaron a tres inmuebles, y no hay constancia de que se produjeran heridos.EFE