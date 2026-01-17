Iñigo Pérez: "Tengo debilidad por Iago Aspas"

Madrid, 17 ene (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que siente "debilidad" por Iago Aspas, delantero del Celta de Vigo, equipo al que se enfrentan mañana y que está dirigido por Claudio Giráldez, con el que tiene "similitudes" y siente "admiración".

El Rayo Vallecano llega a este partido en Balaídos frente al Celta de Vigo tras caer eliminado en octavos de final de la Copa del Rey contra el Alavés hace solo tres días.

"El partido de Vitoria fue difícil de aceptar porque en la competición, según vas pasando rondas, te vas esperanzado más, pero ya le hemos dado la vuelta. Esperamos conseguir los tres puntos y queremos el reencontrarnos con victorias. Ahora tenemos que ver el vaso medio lleno. Hasta la Liga Conferencia vamos a tener más tiempo para preparar partidos y eso es lo que ganamos", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

Con 22 puntos en la clasificación, el Rayo visita al Celta, que tiene 29, es séptimo y pelea por los puestos europeos.

"El Celta empezó con el estímulo de las tres competiciones y creo que tenemos rasgos similares en el juego. Ellos, a diferencia de nosotros, han conseguido victorias en casa que le han servido para tener más puntos", manifestó el técnico navarro, que elogió al entrenador del conjunto vigués.

"Es mutua la admiración hacia Claudio Giraldez. Hemos comenzado juntos la andadura como entrenadores y tenemos la misma edad. Tenemos un contexto muy parecido. Caminamos de la misma manera y tenemos similitudes. Es de los mejores entrenadores de la Liga", señaló.

Iñigo Pérez también destacó al capitán del Celta, Iago Aspas, que, a sus 38 años, sigue rindiendo a un gran nivel y este curso acumula 24 partidos, 4 goles y 4 asistencias.

"Tengo una debilidad por Iago Aspas. De jugador lo he disfrutado mucho porque te das cuenta del nivel que tiene y de lo que contagia alrededor. Será en un futuro lo que quiera. Tiene mucha inteligencia táctica y para mi es uno de los grandes jugadores de la Liga", apuntó.

Para este partido, Iñigo Pérez cuenta con numerosas bajas. No están disponibles los laterales derechos Iván Balliu y Andrei Ratiu, los centrocampistas Oscar Valentín, Unai López y Pathé Ciss, el central Abdul Mumin y el delantero Sergio Camello.

"Estamos mermados de bajas pero tenemos que intentar juntar jugadores. Los que están preparados lo están muy bien", concluyó. EFE