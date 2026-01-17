Ibon Navarro: “Hay que darle valor a este tipo de partidos tan incómodos”

Málaga, 17 ene (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, dijo tras la victoria por 88-79 ante el Covirán Granada que se le debe “dar valor” a un partido “incómodo” en el que sellaron la clasificación para la Copa del Rey.

“Ganar, sufrir y jugar con malas sensaciones. Hay que darle valor a sacar este tipo de partidos tan incómodos”, resumió el técnico en una rueda de prensa, en la que apuntó que estuvieron “bien” en el primer cuarto, aunque a partir de ahí se mostraron “faltos de frescura”.

“No metimos ciertos tiros abiertos, cometimos errores innecesarios y tuvimos un porcentaje paupérrimo en los tiros libres. El Granada ha jugado un gran partido y a nosotros nos ha costado ir encontrando a nuestros jugadores”, añadió Navarro.

“La Copa del Rey era un objetivo, aunque tampoco marcado como tal, pero sabíamos que era algo donde debíamos estar”, expresó sobre la confirmación de la presencia en la competición, a lo que añadió: “Vamos tachando cosas, hay mucho por trabajar, pero veo bien al equipo”.

Un parcial de 9-0 a dos minutos del final fue fundamental para sellar el triunfo y en ese contexto explicó una de las claves: “Buscábamos un quinteto de energía con James Webb, Tyson Pérez o Emir Sulejmanovic y nos dieron ese punto de energía que nos estaba faltando para sacar adelante el partido”.

El alero dominicano Chris Duarte tan solo jugó unos minutos en el primer cuarto y no volvió por precaución, explicó su entrenador, por “un problema en la rodilla, de una lesión que arrastraba de hace años, que no parece muy grave, pero se ha asustado un poco y no hemos querido arriesgar”.

Además, informó de que Jonathan Barreiro causó baja de última hora porque tuvo “un pinchacito en el gemelo” este viernes y que Olek Balcerowski no pudo volver a la cancha "porque estaba mareado", ya que ha sido una semana "dura" de entrenamientos. EFE

afl/ism